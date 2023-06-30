https://sputnik-georgia.ru/20230630/na-doroge-iz-armenii-v-gruziyu-proizoshel-obval-279120769.html

На дороге из Армении в Грузию произошел обвал

На дороге из Армении в Грузию произошел обвал

Из-за обвала движение будет осуществляться через город Алаверди 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T11:27+0400

2023-06-30T11:27+0400

2023-06-30T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На участке дороги Ванадзор-Баграташен, ведущей из Армении в Грузию, произошел обвал, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательной службу МВД.Обвалилась опорная стена дороги (около 150 кв. м), в результате чего одна из полос была перекрыта. Движение будет осуществляться через город Алаверди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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