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На дороге из Армении в Грузию произошел обвал
На дороге из Армении в Грузию произошел обвал
Из-за обвала движение будет осуществляться через город Алаверди 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T11:27+0400
2023-06-30T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На участке дороги Ванадзор-Баграташен, ведущей из Армении в Грузию, произошел обвал, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательной службу МВД.Обвалилась опорная стена дороги (около 150 кв. м), в результате чего одна из полос была перекрыта. Движение будет осуществляться через город Алаверди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, армения
грузия, новости, происшествия, армения

На дороге из Армении в Грузию произошел обвал

11:27 30.06.2023
© photo : official site of MES of RA Камнепад на участке автомобильной дороги от села Зовуни до ущелья Кореи (28 ноября 2021). Котайк
Камнепад на участке автомобильной дороги от села Зовуни до ущелья Кореи (28 ноября 2021). Котайк - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2023
© photo : official site of MES of RA
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Из-за обвала движение будет осуществляться через город Алаверди
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На участке дороги Ванадзор-Баграташен, ведущей из Армении в Грузию, произошел обвал, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательной службу МВД.
Обвалилась опорная стена дороги (около 150 кв. м), в результате чего одна из полос была перекрыта. Движение будет осуществляться через город Алаверди.
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