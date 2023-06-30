https://sputnik-georgia.ru/20230630/na-doroge-iz-armenii-v-gruziyu-proizoshel-obval-279120769.html
На дороге из Армении в Грузию произошел обвал
На дороге из Армении в Грузию произошел обвал
Из-за обвала движение будет осуществляться через город Алаверди 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T11:27+0400
2023-06-30T11:27+0400
2023-06-30T11:27+0400
грузия
новости
происшествия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1e/279120293_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_5959b86d49d7cc6f8e69104e1c21e16d.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На участке дороги Ванадзор-Баграташен, ведущей из Армении в Грузию, произошел обвал, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Спасательной службу МВД.Обвалилась опорная стена дороги (около 150 кв. м), в результате чего одна из полос была перекрыта. Движение будет осуществляться через город Алаверди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1e/279120293_37:0:660:467_1920x0_80_0_0_34321818f4d98ec0b40c19c79c3c5e89.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, армения
грузия, новости, происшествия, армения
На дороге из Армении в Грузию произошел обвал
Из-за обвала движение будет осуществляться через город Алаверди
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik.
На участке дороги Ванадзор-Баграташен, ведущей из Армении в Грузию, произошел обвал, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Спасательной службу МВД.
Обвалилась опорная стена дороги (около 150 кв. м), в результате чего одна из полос была перекрыта. Движение будет осуществляться через город Алаверди.