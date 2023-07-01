https://sputnik-georgia.ru/20230701/kurs-lari-dollar-279146296.html
Курс лари на субботу – 2,6131 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6131 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару 01.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-01T09:39+0400
2023-07-01T09:39+0400
2023-07-01T09:39+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273251650_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_59bf8105ca880a19da6f2fa3acfe88b0.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 2,6131 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273251650_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_5e4fc572567d48ea41acacb42238684a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,6131 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июля в размере 2,6131 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0046 лари по отношению к доллару.