https://sputnik-georgia.ru/20230701/zakrylas-vesennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-279150862.html

Закрылась весенняя сессия парламента Грузии

Закрылась весенняя сессия парламента Грузии

Работа парламента Грузии, согласно Конституции страны, должна возобновиться в рамках осенней сессии в первый вторник сентября 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T10:19+0400

2023-07-01T10:19+0400

2023-07-01T10:19+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

политика

грузия

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тбилиси

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Весенняя сессия парламента Грузии закрылась в пятницу, 30 июня, согласно регламенту.Весенняя, сессия согласно закону, открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.В пятницу, 30 июня, перед депутатами выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который представил доклад о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2022 году и ответил на вопросы депутатов.Семьи в Грузии будут получать больше льгот – премьер-министр Грузии >>>Отчет премьера включал себя как проделанную работу в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики и осуществления важных правительственных программ.Отныне после закрытия сессии парламент Грузии не сможет проводить пленарные заседания без созыва внеочередной сессии.На данный момент представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не комментировали возможность созыва внеочередной сессии и ее сроков.Работа парламента Грузии, согласно Конституции страны, должна возобновиться в рамках осенней сессии в первый вторник сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, тбилиси, парламент грузии