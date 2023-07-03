https://sputnik-georgia.ru/20230703/k-mikhailu-saakashvili-trebuyut-dopustit-meditsinskuyu-missiyu-es---video-279189859.html

К Михаилу Саакашвили требуют допустить медицинскую миссию ЕС – видео

К Михаилу Саакашвили требуют допустить медицинскую миссию ЕС – видео

У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром... 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T13:22+0400

2023-07-03T13:22+0400

2023-07-03T13:46+0400

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возвращение и арест саакашвили

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евросоюз

акции протеста

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Ранее сам Михаил Саакашвили потребовал допустить к нему медицинскую миссию Евросоюза, чтобы ее представители оценили его состояние. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти. Но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина Грузии и отказались освобождать экс-президента.

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видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, евросоюз, акции протеста, видео