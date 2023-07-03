https://sputnik-georgia.ru/20230703/k-mikhailu-saakashvili-trebuyut-dopustit-meditsinskuyu-missiyu-es---video-279189859.html
К Михаилу Саакашвили требуют допустить медицинскую миссию ЕС – видео
К Михаилу Саакашвили требуют допустить медицинскую миссию ЕС – видео
У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром... 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T13:22+0400
2023-07-03T13:22+0400
2023-07-03T13:46+0400
видео
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
видео-новости из грузии
евросоюз
акции протеста
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Ранее сам Михаил Саакашвили потребовал допустить к нему медицинскую миссию Евросоюза, чтобы ее представители оценили его состояние. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти. Но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина Грузии и отказались освобождать экс-президента.
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видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, евросоюз, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео-новости из грузии, евросоюз, акции протеста, видео
К Михаилу Саакашвили требуют допустить медицинскую миссию ЕС – видео
13:22 03.07.2023 (обновлено: 13:46 03.07.2023)
У Министерства юстиции Грузии прошла акция протеста с требованием допустить к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении под присмотром врачей в клинике, медицинскую миссию ЕС
Ранее сам Михаил Саакашвили потребовал допустить к нему медицинскую миссию Евросоюза, чтобы ее представители оценили его состояние.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти. Но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина Грузии и отказались освобождать экс-президента.