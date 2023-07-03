https://sputnik-georgia.ru/20230703/pravila-vygula-sobak-v-gruzii--na-skolko-vyrastut-shtrafy-279204543.html
Правила выгула собак в Грузии – на сколько вырастут штрафы
Правила выгула собак в Грузии – на сколько вырастут штрафы
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правил выгула собак... 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T20:18+0400
2023-07-03T20:18+0400
2023-07-03T20:18+0400
грузия
новости
общество
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279204335_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8fc12993a9112ff4047fb9baa3b86166.png
Согласно принятым поправкам, наличие собаки без поводка или намордника в городском бульваре, в парке или сквере (кроме специально отведенных мест) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари влечет штраф в размере 150 лари.В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).В случае повторного нарушения в течение года штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).Ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование.Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в Агентство по мониторингу животных поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279204335_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_53e52448347938f6cfcf9c20215b9ffe.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
Правила выгула собак в Грузии – на сколько вырастут штрафы
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правил выгула собак в общественном месте вырастут в 7,5 раза
Согласно принятым поправкам, наличие собаки без поводка или намордника в городском бульваре, в парке или сквере (кроме специально отведенных мест) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари влечет штраф в размере 150 лари.
В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).
В случае повторного нарушения в течение года штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).
Ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование.
Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в Агентство по мониторингу животных поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то.