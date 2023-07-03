https://sputnik-georgia.ru/20230703/pravila-vygula-sobak-v-gruzii--na-skolko-vyrastut-shtrafy-279204543.html

Правила выгула собак в Грузии – на сколько вырастут штрафы

Правила выгула собак в Грузии – на сколько вырастут штрафы

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым штрафы за нарушение правил выгула собак... 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T20:18+0400

2023-07-03T20:18+0400

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Согласно принятым поправкам, наличие собаки без поводка или намордника в городском бульваре, в парке или сквере (кроме специально отведенных мест) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари влечет штраф в размере 150 лари.В случае повторного нарушения штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).В случае повторного нарушения в течение года штраф удвоится и составит 300 лари (вместо 50 лари).Ужесточение закона – это лишь часть новых правил владения домашними животными в Грузии, которые готовят власти страны. По предварительной информации, в Грузии ограничат владение определенными породами собак и введут обязательное чипирование.Владельцы собак зачастую нарушают правила выгула домашних животных. Так, с начала 2023 года по март включительно в Агентство по мониторингу животных поступило более 300 сообщений о том, что собака покусала или поцарапала кого-то.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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