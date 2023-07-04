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Финальный этап турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси
Финальный этап турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси
Посетить спортивное мероприятие в столице Грузии сможет любой желающий 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T07:32+0400
2023-07-04T07:32+0400
2023-07-04T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Финальная часть турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси 9 июля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Турнир проводится на территории парковки административного корпуса Технического университета. Команды-победители отборочного и финального этапов, а также выдающихся спортсменов в разных сферах наградят денежными наградами и различными призами.Посетить спортивное мероприятие и поучаствовать в различных мероприятиях в рамках проекта может любой желающий, добавил он.С целью пропаганды здорового образа жизни и спорта Каладзе поручил руководителю городской службы культуры, образования, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Ираклию Гвилава проводить аналогичные проекты и в будущем."Мэрия Тбилиси будет активно участвовать в проведении подобных мероприятий и в будущем, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше людей", – отметил мэр Тбилиси.Турнир по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 стартовал 2 июля при поддержке мэрии Тбилиси и организации "Национальная федерация баскетбола Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, каха каладзе, спорт, грузия, новости, баскетбол
тбилиси, каха каладзе, спорт, грузия, новости, баскетбол
Финальный этап турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси
07:32 04.07.2023 (обновлено: 18:50 04.07.2023)
Посетить спортивное мероприятие в столице Грузии сможет любой желающий
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Финальная часть турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси 9 июля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Турнир проводится на территории парковки административного корпуса Технического университета. Команды-победители отборочного и финального этапов, а также выдающихся спортсменов в разных сферах наградят денежными наградами и различными призами.
"Интерес к проекту оказался достаточно высоким, о чем говорит тот факт, что уже через полчаса после размещения информации был укомплектован состав команд-участников чемпионата. В турнире принимают участие около 100 спортсменов из 24 команд", – сказал Каха Каладзе.
Посетить спортивное мероприятие и поучаствовать в различных мероприятиях в рамках проекта может любой желающий, добавил он.
С целью пропаганды здорового образа жизни и спорта Каладзе поручил руководителю городской службы культуры, образования, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Ираклию Гвилава проводить аналогичные проекты и в будущем.
"Мэрия Тбилиси будет активно участвовать в проведении подобных мероприятий и в будущем, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше людей", – отметил мэр Тбилиси.
Турнир по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 стартовал 2 июля при поддержке мэрии Тбилиси и организации "Национальная федерация баскетбола Грузии".