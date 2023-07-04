https://sputnik-georgia.ru/20230704/kobakhidze-videovklyuchenie-saakashvili-na-sude--reklama-rezektsii-zheludka-279245122.html

Кобахидзе: видеовключение Саакашвили на суде – реклама резекции желудка

Кобахидзе: видеовключение Саакашвили на суде – реклама резекции желудка

Резекция – это операция по удалению части желудка, к которой прибегают для похудения, к которой прибегнул Михаил Саакашвили в 2021 году 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T17:07+0400

2023-07-04T17:07+0400

2023-07-04T17:07+0400

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михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилисский городской суд

еспч

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Вчерашнее видеовключение осужденного экс-президента Михаила Саакашвили во время судебного слушания было рекламой резекции желудка, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Накануне в ходе заседания Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, по которому Саакашвили проходит обвиняемым, он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния.Адвокат Саакашвили Илья Ломия в декабре 2022 года подтвердил информацию о том, что экс-президент Грузии сделал операцию на желудке в 2021 году до возвращения на родину. Ранее о резекции желудка Саакашвили заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По их информации, операцию провели 23 сентября 2021 года в Голландии. Саакашвили сделал операцию на желудке перед приездом в Грузию – адвокат>>Между тем председатель правящей партии также заявил, что члены семьи Саакашвили, в том числе мать Гиули Аласания, намеренно приносят ему низкокалорийную еду. Медики клиники "Вивамеди", в которой Саакашвили проходит лечение с мая 2022 года, не раз заявляли, что Саакашвили продолжает отказываться от потребления пищи, необходимой для него калорийности. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.По словам Кобахидзе, в течение 600 дней обществу внушали, что Саакашвили умирает. Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года Европейский суд по правам человека отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж. Уже в середине июня в соцсети Саакашвили написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. Кроме того, он заявил о намерении присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили>>Председатель "Грузинской мечты" также обратил внимание на оценки депутатов Европарламента и отметил, что высокопоставленный чиновник Евросоюза сказал представителям правящей партии Грузии на закрытых встречах не прислушиваться к мнению европарламентариев, потому что они не принимают решения о статусе страны-кандидата для Грузии.Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, еспч