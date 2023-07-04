https://sputnik-georgia.ru/20230704/protesty-v-tbilisi-vrachi-i-voditeli-skoroy-nedovolny-usloviyami-truda---video-279242829.html

Протесты в Тбилиси: врачи и водители "Скорой" недовольны условиями труда – видео

Протесты в Тбилиси: врачи и водители "Скорой" недовольны условиями труда – видео

Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели во вторник акцию протеста у здания Учебного центра экстренной медицинской помощи... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T15:44+0400

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Уже не первый раз сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси. До этого акции проходили в центре города у здания министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.

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