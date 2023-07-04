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Протесты в Тбилиси: врачи и водители "Скорой" недовольны условиями труда – видео
Протесты в Тбилиси: врачи и водители "Скорой" недовольны условиями труда – видео
Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели во вторник акцию протеста у здания Учебного центра экстренной медицинской помощи... 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T15:44+0400
2023-07-04T15:44+0400
2023-07-04T15:53+0400
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Уже не первый раз сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси. До этого акции проходили в центре города у здания министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.
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видео, протест, акция протеста, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, протест, акция протеста, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Протесты в Тбилиси: врачи и водители "Скорой" недовольны условиями труда – видео
15:44 04.07.2023 (обновлено: 15:53 04.07.2023)
Часть врачей и водителей службы скорой помощи совместно с профсоюзами провели во вторник акцию протеста у здания Учебного центра экстренной медицинской помощи в Тбилиси
Уже не первый раз сотрудники службы "Скорой медицинской помощи" протестуют в Тбилиси. До этого акции проходили в центре города у здания министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.