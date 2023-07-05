https://sputnik-georgia.ru/20230705/finalnyy-etap-turnira-po-basketbolu-urban-sport-fest--3x3-proydet-v-tbilisi-279233836.html

Финальный этап турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси

Финальный этап турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси

Посетить спортивное мероприятие в столице Грузии сможет любой желающий 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T07:32+0400

2023-07-05T07:32+0400

2023-07-05T07:32+0400

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Финальная часть турнира по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 пройдет в Тбилиси 9 июля, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Турнир проводится на территории парковки административного корпуса Технического университета. Команды-победители отборочного и финального этапов, а также выдающихся спортсменов в разных сферах наградят денежными наградами и различными призами.Посетить спортивное мероприятие и поучаствовать в различных мероприятиях в рамках проекта может любой желающий, добавил он.С целью пропаганды здорового образа жизни и спорта Каладзе поручил руководителю городской службы культуры, образования, спорта и молодежи мэрии Тбилиси Ираклию Гвилава проводить аналогичные проекты и в будущем."Мэрия Тбилиси будет активно участвовать в проведении подобных мероприятий и в будущем, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше людей", – отметил мэр Тбилиси.Турнир по баскетболу Urban Sport Fest – 3X3 стартовал 2 июля при поддержке мэрии Тбилиси и организации "Национальная федерация баскетбола Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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