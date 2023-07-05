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Ищенко: ядерная провокация Украины заставит страны НАТО начать войну с Россией
Ищенко: ядерная провокация Украины заставит страны НАТО начать войну с Россией
Для провокации ВСУ на Запорожской АЭС технически все готово, осталось дождаться указаний из Вашингтона 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T11:20+0400
2023-07-05T11:20+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" сказал политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, ядерная провокация может послужить предлогом для вступления в вооруженный конфликт с Россией ряда европейских стран. Каким будет загрязнение в случае аварии на ЗАЭС? Кому выгодно устраивать в Европе "второй Чернобыль"? Где закончится СВО и может ли саммит НАТО преподнести сюрпризы Украине? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, украина, вашингтон, европа, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, украина, вашингтон, европа, нато, видео
Ищенко: ядерная провокация Украины заставит страны НАТО начать войну с Россией
Для провокации ВСУ на Запорожской АЭС технически все готово, осталось дождаться указаний из Вашингтона
Об этом в программе "Честная аналитика" сказал политолог Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, ядерная провокация может послужить предлогом для вступления в вооруженный конфликт с Россией ряда европейских стран.
Каким будет загрязнение в случае аварии на ЗАЭС? Кому выгодно устраивать в Европе "второй Чернобыль"? Где закончится СВО и может ли саммит НАТО преподнести сюрпризы Украине?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.