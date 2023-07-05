https://sputnik-georgia.ru/20230705/ischenko-yadernaya-provokatsiya-ukrainy-zastavit-strany-nato-nachat-voynu-s-rossiey-279259772.html

Ищенко: ядерная провокация Украины заставит страны НАТО начать войну с Россией

Ищенко: ядерная провокация Украины заставит страны НАТО начать войну с Россией

Для провокации ВСУ на Запорожской АЭС технически все готово, осталось дождаться указаний из Вашингтона 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T11:20+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" сказал политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, ядерная провокация может послужить предлогом для вступления в вооруженный конфликт с Россией ряда европейских стран. Каким будет загрязнение в случае аварии на ЗАЭС? Кому выгодно устраивать в Европе "второй Чернобыль"? Где закончится СВО и может ли саммит НАТО преподнести сюрпризы Украине? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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