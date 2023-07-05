Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230705/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-279259937.html
Землетрясение произошло в Турции
Землетрясение произошло в Турции
Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T12:39+0400
2023-07-05T12:39+0400
землетрясение
турция
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252599563_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_faa66d8484360e2ed0c655180814a5b0.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на юго-востоке Турции, в Кахраманмараше, 5 июля, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 08:55 по местному времени в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра.Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252599563_101:0:1898:1348_1920x0_80_0_0_16376eab7a54f1178afcbb45b1ad5249.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости
землетрясение, турция, происшествия, в мире, новости

Землетрясение произошло в Турции

12:39 05.07.2023
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH Сейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
Подписаться на
НовостиTelegram
Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на юго-востоке Турции, в Кахраманмараше, 5 июля, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 08:55 по местному времени в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра.
Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0