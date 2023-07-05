https://sputnik-georgia.ru/20230705/zemletryasenie-proizoshlo-v-turtsii-279259937.html

Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение произошло в Турции

Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T12:39+0400

2023-07-05T12:39+0400

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землетрясение

турция

происшествия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на юго-востоке Турции, в Кахраманмараше, 5 июля, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 08:55 по местному времени в районе Гёксун. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра.Последние мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних странах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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