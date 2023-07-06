https://sputnik-georgia.ru/20230706/gostinitsy-batumi-proveryayut-na-soblyudenie-sanitarnykh-norm---skolko-vyyavleno-narusheniy-279303662.html

Гостиницы Батуми проверяют на соблюдение санитарных норм – сколько выявлено нарушений

Гостиницы Батуми проверяют на соблюдение санитарных норм – сколько выявлено нарушений

Проверка проходит как в номерах, так и в пищевых блоках гостиниц 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T13:07+0400

2023-07-06T13:07+0400

2023-07-06T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Лабораторные исследования для проверки соблюдения санитарно-гигиенических норм были проведены в 30 гостиницах курортного города Батуми (АР Аджария), за нарушение одна из них была оштрафована, говорится в сообщении муниципальной инспекции.Инспекция проводит плановую проверку гостиничных комплексов города Батуми. В рамках мониторинга проверяются гигиенические нормы в гостиничных номерах, раздевалках и санузлах, а также в пищевых блоках и прачечных. Проверку проводит отдел санитарного надзора совместно с сотрудниками "Лабораторно-исследовательского центра" в рамках договора, заключенного с мэрией. Специалисты до конца года проверят до 200 гостиниц Батуми.По данным Национальной администрации туризма по состоянию на 5 июля 2023 года, в Грузии 3 182 мест размещения. В том числе, больше всего гостиниц и гестхаусов в регионе Самегрело-Земо Сванети – 597 (3 823 номеров), на втором месте Тбилиси – 536 (14 089 номеров), на третьем месте Аджария, в которой 484 гостиницы, с 12 651 номерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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