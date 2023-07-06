https://sputnik-georgia.ru/20230706/na-ekzameny-s-mladentsami--kak-sdavali-testy-gruzinskie-uchitelya-279305363.html

На экзамены с младенцами – как сдавали тесты грузинские учителя?

На экзамены с младенцами – как сдавали тесты грузинские учителя?

С мамами на экзамене были четырех и двухмесячные малыши 06.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Учителя в Грузии 6 июля по желанию сдают экзамен по повышению квалификации, некоторые из них пришли в экзаменационные центры с младенцами. В Грузии преподаватели могут сдать экзамен для получения статуса старшего специального учителя и экзамен по предмету.В четверг две учительницы пришли на экзамен с младенцами – четырехмесячной Марией и двухмесячным Лазаре, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.Мама маленького Лазаре сдавала экзамен по грузинскому языку и литературе, а мама Марии – по биологии. Бабушка-абитуриент: сколько самой старшей участнице вступительных экзаменов в Грузии?>>Для того, чтобы детки не проголодались, координаторы экзаменационных центров приводили малышей к мамам и ненадолго оставляли их. После кормления мамы продолжали сдачу экзамена.В 2023 году для сдачи экзамена по предмету зарегистрировались более 16 тысяч учителей, а около 2,5 тысячи – для получения статуса спецучителя.Экзамены для учителейСертификационные экзамены учителей в Грузии проводятся с 2011 года. Изначально экзамены на подтверждение предметной компетентности и профессиональных навыков были добровольными.В 2014 году экзамены решили сделать обязательными, но когда выяснилось, что около 40 тысяч (60%) педагогов не смогли преодолеть минимальный порог, Минобразования изменило правила. Во-первых, перестали увольнять педагогов, проваливших экзамен, а во-вторых – снизили минимальный порог компетенции.Однако в 2018 году министерство вновь решило ужесточить правила. Учителей-практиков обязали сдать экзамены до конца 2021 года. С учителями, не преодолевшими минимальный порог на экзаменах, с 1 января 2022 года заключают временные контракты. Что касается экзамена по предмету, то он направлен на повышение квалификации учителей, что в свою очередь влияет на повышение их заработной платы. В том случае, если педагог не может набрать минимальное количество баллов на экзамене, то министерство образования дает ему возможность сдать тест повторно. Из-за неудачной сдачи экзамена учителя не остаются без работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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