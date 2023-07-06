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Пропавшего подростка ищут в Батуми
Пропавшего подростка ищут в Батуми
В последний раз мальчика видели около гостиницы "Шератон" в Батуми со стороны моря 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T01:08+0400
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2023-07-06T01:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Подростка 16 лет Луку Абуладзе ищут в курортном городе Батуми, об этом в соцсети написала подруга семьи. В последний раз мальчика видели два дня назад около гостиницы "Шератон".В настоящее время больше никакие детали случившегося не сообщаются.
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Пропавшего подростка ищут в Батуми
В последний раз мальчика видели около гостиницы "Шератон" в Батуми со стороны моря
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Подростка 16 лет Луку Абуладзе ищут в курортном городе Батуми, об этом в соцсети написала подруга семьи.
В последний раз мальчика видели два дня назад около гостиницы "Шератон".
"Друзья, два дня как пропал Лука Абуладзе, ему 16 лет, длинные волосы. Последняя локация - территория "Шератона" со стороны моря", - пишет пользовательница София Абуладзе и просит тех, кто видел подростка связаться с ней.
В настоящее время больше никакие детали случившегося не сообщаются.