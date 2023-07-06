https://sputnik-georgia.ru/20230706/propavshego-podrostka-ischut-v-batumi-279290193.html

Пропавшего подростка ищут в Батуми

Пропавшего подростка ищут в Батуми

В последний раз мальчика видели около гостиницы "Шератон" в Батуми со стороны моря 06.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Подростка 16 лет Луку Абуладзе ищут в курортном городе Батуми, об этом в соцсети написала подруга семьи. В последний раз мальчика видели два дня назад около гостиницы "Шератон".В настоящее время больше никакие детали случившегося не сообщаются.

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