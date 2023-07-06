https://sputnik-georgia.ru/20230706/tovarooborot-mezhdu-gruziey-i-azerbaydzhanom--rost-po-vsem-pokazatelyam-279311445.html

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном – рост по всем показателям

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном – рост по всем показателям

Экспорт товаров и продуктов из Грузии в Азербайджан за январь-май 2023 года составил $336,5 млн, рост составил более чем 50% по сравнению с аналогичным... 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T20:20+0400

2023-07-06T20:20+0400

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По данным за пять месяцев 2023 года, Азербайджан вошел в пятерку главных торговых партнеров Грузии. Более подобную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Азербайджан.В общем товарооборот между двумя странами за указанный период вырос на 7,3%, достигнув $612 млн. А внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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