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Товарооборот между Грузией и Азербайджаном – рост по всем показателям
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном – рост по всем показателям
Экспорт товаров и продуктов из Грузии в Азербайджан за январь-май 2023 года составил $336,5 млн, рост составил более чем 50% по сравнению с аналогичным... 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T20:20+0400
2023-07-06T20:20+0400
2023-07-06T20:11+0400
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По данным за пять месяцев 2023 года, Азербайджан вошел в пятерку главных торговых партнеров Грузии. Более подобную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Азербайджан.В общем товарооборот между двумя странами за указанный период вырос на 7,3%, достигнув $612 млн. А внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, азербайджан, инфографика, инфографика
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном – рост по всем показателям
Экспорт товаров и продуктов из Грузии в Азербайджан за январь-май 2023 года составил $336,5 млн, рост составил более чем 50% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года
По данным за пять месяцев 2023 года, Азербайджан вошел в пятерку главных торговых партнеров Грузии. Более подобную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Азербайджан.
В общем товарооборот между двумя странами за указанный период вырос на 7,3%, достигнув $612 млн.
А внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2023 года составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 14,3% от общего торгового оборота Грузии.