https://sputnik-georgia.ru/20230707/prezident-i-premer-gruzii-nagrazhdeny-ordenom-pleyady-279327761.html

Президент и премьер Грузии награждены Орденом Плеяды

Президент и премьер Грузии награждены Орденом Плеяды

Вручается за заслуги людям, наиболее отличившимся в распространении французского языка 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T13:28+0400

2023-07-07T13:28+0400

2023-07-07T13:53+0400

грузия

новости

политика

франция

тбилиси

европа

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592040_0:49:869:538_1920x0_80_0_0_a70387d3981413e908c55f7d6fcfbf24.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили награждены Орденом Плеяды, или же Орденом Франкофонии и диалога культур. В пятницу в Тбилиси стартовала 48-я сессия Парламентской ассамблеи Франкофонии. Впервые это мероприятие проводится в стране, в которой французский язык не является официальным.Зурабишвили удостоилась награды за особый вклад, внесенный в служение идеалов Франкофонии. Орден ей вручил президент Парламентской ассамблеи Франкофонии Франсис Друэн. Для Зурабишвили французский язык родной. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Получила образование во Франции и работала в системе Министерства иностранных дел Франции. Французским языком в совершенстве владеет и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, который окончил факультет политических наук Парижского университета Сорбонна."Я сделаю все, чтобы Грузия стала еще более привлекательной для вас. Помимо этого, мы начнем работу над разными проектами сотрудничества. Дамы и господа, я хочу выразить вам большую благодарность за то, что имею честь получить Орден Плеяды", – заявил Гарибашвили, выступая на сессии. Привилегия и честь - премьер об открытии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси>>Орден Плеяды – "орден Франкофонии и диалога культур", международная награда, учрежденная в 1976 году Парламентарной ассамблеей Франкофонии, органом Международной организации франкофонии. Вручается за заслуги людям, наиболее отличившимся на службе идеалам APF (распространению французского языка) и принадлежащим к различным сферам, в том числе политикам, главам государств и правительств, общественным деятелям, литераторам и артистам. Международная организация Франкофонии представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии (консультативный парламентский орган МОФ), и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, франция, тбилиси, европа, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили