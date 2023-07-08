https://sputnik-georgia.ru/20230708/kurs-lari-dollar-279346095.html
Курс лари на субботу – 2,593 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,593 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0039 лари по отношению к доллару 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T09:39+0400
2023-07-08T09:39+0400
2023-07-08T09:39+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,593 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0039 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,593 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0039 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 2,593 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0039 лари по отношению к доллару.