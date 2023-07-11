https://sputnik-georgia.ru/20230711/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-279447585.html
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,5 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T09:01+0400
2023-07-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в июне 2023 года составила 0,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,6%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,5 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,5 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в июне 2023 года составила 0,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,6%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,5 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
0,0
-1,2
Алкоголь и табак
7,4
7,4
Одежда и обувь
0,4
0,8
Коммунальные услуги
4,5
3,6
Мебель
5,5
6,6
Здравоохранение
-6,9
-7,2
Транспорт
-11,6
-12,1
Связь
-3,1
-2,7
Развлечения и отдых
-0,1
1,0
Образование
6,8
7,0
Гостиницы и рестораны
10,2
7,2
Другое
17,7
15,9