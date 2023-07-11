https://sputnik-georgia.ru/20230711/kak-vysylka-posla-povliyaet-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy--mnenie-chitateley-sputnik-279458026.html

Как высылка посла повлияет на отношения Грузии с Украиной – мнение читателей Sputnik

Как высылка посла повлияет на отношения Грузии с Украиной – мнение читателей Sputnik

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как по их мнению будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T13:01+0400

2023-07-11T13:01+0400

2023-07-11T13:11+0400

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владимир зеленский

европейский суд по правам человека

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия не отдаст осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили Украине и при этом попросит Запад убедить украинские власти не ухудшать и так сложные отношения между странами – так считает большая часть (43,5%) участников опроса на сайте Sputnik Грузия.Президент Украины Владимиры Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Посол покинул Украину 6 июля. Согласно результатам опроса "Как будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла?", проведенного на сайте, 29% читателей считают, что максимум, на что пойдет Украина в случае отказа передавать ей Саакашвили, – это снижение уровня дипломатических отношений. Решение Зеленского удивило многих дипломатов – посол Грузии>>Равнодушно относятся к тому, как будут развиваться отношения между Грузией и Украиной после высылки грузинского посла, 14% участников опроса. Между тем 13% респондентов считают, что, если Грузия так и не согласится передать Саакашвили Украине, это может привести к разрыву дипломатических отношений между странами. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, европейский суд по правам человека, единое национальное движение