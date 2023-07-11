https://sputnik-georgia.ru/20230711/kak-vysylka-posla-povliyaet-na-otnosheniya-gruzii-s-ukrainoy--mnenie-chitateley-sputnik-279458026.html
Как высылка посла повлияет на отношения Грузии с Украиной – мнение читателей Sputnik
Как высылка посла повлияет на отношения Грузии с Украиной – мнение читателей Sputnik
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как по их мнению будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T13:01+0400
2023-07-11T13:01+0400
2023-07-11T13:11+0400
грузия
новости
политика
украина
михаил саакашвили
владимир зеленский
европейский суд по правам человека
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия не отдаст осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили Украине и при этом попросит Запад убедить украинские власти не ухудшать и так сложные отношения между странами – так считает большая часть (43,5%) участников опроса на сайте Sputnik Грузия.Президент Украины Владимиры Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Посол покинул Украину 6 июля. Согласно результатам опроса "Как будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла?", проведенного на сайте, 29% читателей считают, что максимум, на что пойдет Украина в случае отказа передавать ей Саакашвили, – это снижение уровня дипломатических отношений. Решение Зеленского удивило многих дипломатов – посол Грузии>>Равнодушно относятся к тому, как будут развиваться отношения между Грузией и Украиной после высылки грузинского посла, 14% участников опроса. Между тем 13% респондентов считают, что, если Грузия так и не согласится передать Саакашвили Украине, это может привести к разрыву дипломатических отношений между странами. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, европейский суд по правам человека, единое национальное движение
грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, европейский суд по правам человека, единое национальное движение
Как высылка посла повлияет на отношения Грузии с Украиной – мнение читателей Sputnik
13:01 11.07.2023 (обновлено: 13:11 11.07.2023)
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, как по их мнению будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия не отдаст осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили Украине и при этом попросит Запад убедить украинские власти не ухудшать и так сложные отношения между странами – так считает большая часть (43,5%) участников опроса на сайте Sputnik Грузия.
Президент Украины Владимиры Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Посол покинул Украину 6 июля.
Согласно результатам опроса "Как будут развиваться отношения Грузии и Украины после высылки грузинского посла?", проведенного на сайте, 29% читателей считают, что максимум, на что пойдет Украина в случае отказа передавать ей Саакашвили, – это снижение уровня дипломатических отношений.
Равнодушно относятся к тому, как будут развиваться отношения между Грузией и Украиной после высылки грузинского посла, 14% участников опроса.
Между тем 13% респондентов считают, что, если Грузия так и не согласится передать Саакашвили Украине, это может привести к разрыву дипломатических отношений между странами.
Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния.
Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения.
В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.