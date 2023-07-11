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Кнутов: вертолеты ВСУ от Польши, старые ЗРК C-200 Киева и опасность кассетных бомб
Кнутов: вертолеты ВСУ от Польши, старые ЗРК C-200 Киева и опасность кассетных бомб
Украина испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, а потому начала использовать старые советские ЗРК С-200 для ударов по наземным целям 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T12:39+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Представляют ли они угрозу для современных российских систем ПВО? Как российские инженеры могут использовать захваченную недавно британскую ракету Storm Shadow? Какие вертолеты Польша передала Украине и помогут ли они в контрнаступлении? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, польша, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, польша, украина, киев, видео

Кнутов: вертолеты ВСУ от Польши, старые ЗРК C-200 Киева и опасность кассетных бомб

12:39 11.07.2023
© video: Sputnik
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Украина испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, а потому начала использовать старые советские ЗРК С-200 для ударов по наземным целям
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Представляют ли они угрозу для современных российских систем ПВО? Как российские инженеры могут использовать захваченную недавно британскую ракету Storm Shadow? Какие вертолеты Польша передала Украине и помогут ли они в контрнаступлении?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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