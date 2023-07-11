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Кутаисский аэропорт заработал в привычном режиме
Кутаисский аэропорт заработал в привычном режиме
Накануне из-за непогоды часть рейсов была перенаправлена в Тбилисский аэропорт 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T09:40+0400
2023-07-11T09:40+0400
2023-07-11T10:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт, временно приостановивший работу накануне ночью из-за сильного дождя, открылся на три часа раньше запланированного времени и принимает рейсы в привычном режиме, говорится в сообщении аэропорта. Аэропорт города Кутаиси (регион Имерети) в понедельник вечером был временно закрыт из-за сильного дождя, вода просочилась в несколько помещений аэропорта. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась внутренняя часть крыши. Часть рейсов перенаправили в Тбилисский международный аэропортВ Кутаисском аэропорту сообщили, что в 04:00 (по тбилисскому времени) были выполнены рейсы в Дортмунд и Барселону. В 07:30 был выполнен рейс в Салоники. Согласно данным онлайн табло московского аэропорта Домодедово, в 06:34 (мск) вылетел первый рейс авиакомпании Red Wings в Кутаиси, который накануне был также отложен из-за непогоды. На территории Кутаисского аэропорта активно работает группа экспертов, которые на месте изучает ситуацию. Между тем 11 июля ожидается усиление ветра западного направления, а на море 3-4-балльный шторм. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, град и осадки до утра 12 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, имерети
Кутаисский аэропорт заработал в привычном режиме
09:40 11.07.2023 (обновлено: 10:27 11.07.2023)
Накануне из-за непогоды часть рейсов была перенаправлена в Тбилисский аэропорт
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт, временно приостановивший работу накануне ночью из-за сильного дождя, открылся на три часа раньше запланированного времени и принимает рейсы в привычном режиме, говорится в сообщении аэропорта.
Аэропорт города Кутаиси (регион Имерети) в понедельник вечером был временно закрыт из-за сильного дождя, вода просочилась в несколько помещений аэропорта. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась внутренняя часть крыши. Часть рейсов перенаправили в Тбилисский международный аэропорт
"В результате оперативной работы Объединения аэропортов Грузии и Кутаисского международного аэропорта удалось открыть Кутаисский международный аэропорт раньше запланированного времени", – отмечено в сообщении.
В Кутаисском аэропорту сообщили, что в 04:00 (по тбилисскому времени) были выполнены рейсы в Дортмунд и Барселону. В 07:30 был выполнен рейс в Салоники.
Согласно данным онлайн табло московского аэропорта Домодедово, в 06:34 (мск) вылетел первый рейс авиакомпании Red Wings в Кутаиси, который накануне был также отложен из-за непогоды.
На территории Кутаисского аэропорта активно работает группа экспертов, которые на месте изучает ситуацию.
Между тем 11 июля ожидается усиление ветра западного направления, а на море 3-4-балльный шторм. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, град и осадки до утра 12 июля.