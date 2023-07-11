https://sputnik-georgia.ru/20230711/kutaisskiy-aeroport-zarabotal-v-privychnom-rezhime-279449466.html

Кутаисский аэропорт заработал в привычном режиме

Кутаисский аэропорт заработал в привычном режиме

Накануне из-за непогоды часть рейсов была перенаправлена в Тбилисский аэропорт 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T09:40+0400

2023-07-11T09:40+0400

2023-07-11T10:27+0400

грузия

новости

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

имерети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500269_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2da7b9dd3c129390774278e93a15dacc.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт, временно приостановивший работу накануне ночью из-за сильного дождя, открылся на три часа раньше запланированного времени и принимает рейсы в привычном режиме, говорится в сообщении аэропорта. Аэропорт города Кутаиси (регион Имерети) в понедельник вечером был временно закрыт из-за сильного дождя, вода просочилась в несколько помещений аэропорта. По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась внутренняя часть крыши. Часть рейсов перенаправили в Тбилисский международный аэропортВ Кутаисском аэропорту сообщили, что в 04:00 (по тбилисскому времени) были выполнены рейсы в Дортмунд и Барселону. В 07:30 был выполнен рейс в Салоники. Согласно данным онлайн табло московского аэропорта Домодедово, в 06:34 (мск) вылетел первый рейс авиакомпании Red Wings в Кутаиси, который накануне был также отложен из-за непогоды. На территории Кутаисского аэропорта активно работает группа экспертов, которые на месте изучает ситуацию. Между тем 11 июля ожидается усиление ветра западного направления, а на море 3-4-балльный шторм. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, град и осадки до утра 12 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, имерети