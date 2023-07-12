https://sputnik-georgia.ru/20230712/aeroporty-gruzii-passazhiropotok-partnery-i-napravleniya---novaya-statistika-279501411.html
Аэропорты Грузии: пассажиропоток, партнеры и направления – новая статистика
Аэропорты Грузии: пассажиропоток, партнеры и направления – новая статистика
Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 млн пассажиров за январь-июнь 2023 года, данные по пассажиропотоку сравнялись с допандемийным уровнем 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T20:00+0400
2023-07-12T20:00+0400
2023-07-12T20:18+0400
инфографика
экономика
грузия
туризм
кутаисский международный аэропорт
аэропорт батуми
аэропорт тбилиси
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По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, рост составил 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а по сравнению с 2019 годом – рост 84%.В Кутаисском международном аэропорт обслужили 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с отчетным периодом за 2022 год – 103%, а по сравнению с 2019 годом – 83%.Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, инфографика, экономика, грузия, туризм, кутаисский международный аэропорт, аэропорт батуми, аэропорт тбилиси
Аэропорты Грузии: пассажиропоток, партнеры и направления – новая статистика
20:00 12.07.2023 (обновлено: 20:18 12.07.2023)
Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 млн пассажиров за январь-июнь 2023 года, данные по пассажиропотоку сравнялись с допандемийным уровнем
По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, рост составил 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а по сравнению с 2019 годом – рост 84%.
В Кутаисском международном аэропорт обслужили 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с отчетным периодом за 2022 год – 103%, а по сравнению с 2019 годом – 83%.
Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%.