https://sputnik-georgia.ru/20230712/aeroporty-gruzii-passazhiropotok-partnery-i-napravleniya---novaya-statistika-279501411.html

Аэропорты Грузии: пассажиропоток, партнеры и направления – новая статистика

Аэропорты Грузии: пассажиропоток, партнеры и направления – новая статистика

Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 млн пассажиров за январь-июнь 2023 года, данные по пассажиропотоку сравнялись с допандемийным уровнем 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T20:00+0400

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По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%, сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, рост составил 35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а по сравнению с 2019 годом – рост 84%.В Кутаисском международном аэропорт обслужили 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с отчетным периодом за 2022 год – 103%, а по сравнению с 2019 годом – 83%.Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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