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Ищенко о возможных сценариях войны России со странами Балтии
Ищенко о возможных сценариях войны России со странами Балтии
Прибалтика активно агитирует за войну против России и предоставляет свою территорию для войск, которые несут угрозу России 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T13:12+0400
2023-07-12T13:12+0400
2023-07-12T13:12+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, при определенных обстоятельствах Россия не будет с этим мириться и нападёт на Прибалтику в целях самозащиты. В каком случае такой сценарий станет реальностью? Укрепит ли саммит НАТО безопасность стран Европы на самом деле? Что придет на смену Украине после того, как она перестанет существовать? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, европа, украина, нато, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, европа, украина, нато, видео
Ищенко о возможных сценариях войны России со странами Балтии
Прибалтика активно агитирует за войну против России и предоставляет свою территорию для войск, которые несут угрозу России
Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, при определенных обстоятельствах Россия не будет с этим мириться и нападёт на Прибалтику в целях самозащиты.
В каком случае такой сценарий станет реальностью? Укрепит ли саммит НАТО безопасность стран Европы на самом деле? Что придет на смену Украине после того, как она перестанет существовать?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.