https://sputnik-georgia.ru/20230712/ischenko-o-vozmozhnykh-stsenariyakh-voyny-rossii-so-stranami-baltii-279487296.html

Ищенко о возможных сценариях войны России со странами Балтии

Ищенко о возможных сценариях войны России со странами Балтии

Прибалтика активно агитирует за войну против России и предоставляет свою территорию для войск, которые несут угрозу России 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T13:12+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, при определенных обстоятельствах Россия не будет с этим мириться и нападёт на Прибалтику в целях самозащиты. В каком случае такой сценарий станет реальностью? Укрепит ли саммит НАТО безопасность стран Европы на самом деле? Что придет на смену Украине после того, как она перестанет существовать? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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