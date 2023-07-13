https://sputnik-georgia.ru/20230713/gruzinskie-fermery-smogli-realizovat-20-tysyach-tonn-pshenitsy--zamministra-279505956.html
Грузинские фермеры смогли реализовать 20 тысяч тонн пшеницы – замминистра
Грузинские фермеры смогли реализовать 20 тысяч тонн пшеницы – замминистра
Техника полностью мобилизована и активно идет процесс уборки урожая, сообщили в министерстве сельского хозяйства 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T08:00+0400
2023-07-13T08:00+0400
2023-07-13T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Процесс сдачи пшеницы на мельницы находится в активной фазе – фермеры смогли реализовать примерно 20 тысяч тонн урожая, заявил замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием спроса с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Уборка пшеницы в районах Дедоплисцкаро и Сигнаги (регион Кахети) фактически находится на завершающей стадии, сообщил он.Насаридзе ознакомился с процессом приема пшеницы на мукомольном заводе ООО "Джеомил", который принимает пшеницу из муниципалитетов Дедоплисцкаро, Сигнаги, Марнеули, Гардабани и Болниси. По словам руководителя компании Бесика Бежашвили, в течение дня в среднем принимается 250-300 тонн грузинской пшеницы. По его словам, после введения правительством Грузии импортной пошлины на ввозимую муку завод принял около 5,5 тысячи тонн пшеницы и около 2 тысяч на хранение. Трудные времена Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта>>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. В итоге амбары были переполнены зерном, и фермеры не могли реализовать свой урожай. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия
экономика, новости, грузия
Грузинские фермеры смогли реализовать 20 тысяч тонн пшеницы – замминистра
Техника полностью мобилизована и активно идет процесс уборки урожая, сообщили в министерстве сельского хозяйства
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Процесс сдачи пшеницы на мельницы находится в активной фазе – фермеры смогли реализовать примерно 20 тысяч тонн урожая, заявил замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием спроса с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
"В результате введения правительством Грузии импортной пошлины на ввозимую муку были созданы все предпосылки для того, чтобы местные мельницы заработали и не было проблем с реализацией и размещением пшеницы. Можно сказать, что процесс уже находится в активной фазе и через несколько недель станет еще более интенсивным", – сказал Насаридзе.
Уборка пшеницы в районах Дедоплисцкаро и Сигнаги (регион Кахети) фактически находится на завершающей стадии, сообщил он.
"Мы не ожидаем каких-либо задержек. Техника полностью мобилизована, и активно идет процесс уборки урожая", – отметил Насаридзе.
Насаридзе ознакомился с процессом приема пшеницы на мукомольном заводе ООО "Джеомил", который принимает пшеницу из муниципалитетов Дедоплисцкаро, Сигнаги, Марнеули, Гардабани и Болниси.
По словам руководителя компании Бесика Бежашвили, в течение дня в среднем принимается 250-300 тонн грузинской пшеницы.
"Процесс идет беспрепятственно. Ежедневно мы принимаем около 250-300 тонн пшеницы. Разумеется, речь идет о продовольственной пшенице, соответствующей стандартам. У качественной пшеницы нет проблем с приемом", – сказал Бежашвили.
По его словам, после введения правительством Грузии импортной пошлины на ввозимую муку завод принял около 5,5 тысячи тонн пшеницы и около 2 тысяч на хранение.
Трудные времена
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. В итоге амбары были переполнены зерном, и фермеры не могли реализовать свой урожай.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.
Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).