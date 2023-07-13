https://sputnik-georgia.ru/20230713/gruzinskie-fermery-smogli-realizovat-20-tysyach-tonn-pshenitsy--zamministra-279505956.html

Грузинские фермеры смогли реализовать 20 тысяч тонн пшеницы – замминистра

Грузинские фермеры смогли реализовать 20 тысяч тонн пшеницы – замминистра

Техника полностью мобилизована и активно идет процесс уборки урожая, сообщили в министерстве сельского хозяйства 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T08:00+0400

2023-07-13T08:00+0400

2023-07-13T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Процесс сдачи пшеницы на мельницы находится в активной фазе – фермеры смогли реализовать примерно 20 тысяч тонн урожая, заявил замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием спроса с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Уборка пшеницы в районах Дедоплисцкаро и Сигнаги (регион Кахети) фактически находится на завершающей стадии, сообщил он.Насаридзе ознакомился с процессом приема пшеницы на мукомольном заводе ООО "Джеомил", который принимает пшеницу из муниципалитетов Дедоплисцкаро, Сигнаги, Марнеули, Гардабани и Болниси. По словам руководителя компании Бесика Бежашвили, в течение дня в среднем принимается 250-300 тонн грузинской пшеницы. По его словам, после введения правительством Грузии импортной пошлины на ввозимую муку завод принял около 5,5 тысячи тонн пшеницы и около 2 тысяч на хранение. Трудные времена Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение эксперта>>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. В итоге амбары были переполнены зерном, и фермеры не могли реализовать свой урожай. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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