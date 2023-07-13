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Концерт в честь праздника Светицховлоба пройдет в центре Тбилиси
Концерт в честь праздника Светицховлоба пройдет в центре Тбилиси
Идея проведения концерта принадлежит Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T16:07+0400
2023-07-13T16:07+0400
2023-07-13T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Концерт в честь праздника Светицховлоба, на котором выступят грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр, пройдет 13 июля на площади Орбелиани в Тбилиси. Программа мероприятия разделена на две части – в первой прозвучат произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели и в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели. Кроме того, на мероприятии выступят исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие. Во второй части выступят музыканты нового поколения. Будет представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Летние фестивали в Грузии 2023 - программа>>Идея проведения концерта принадлежит Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II. Начало концерта в 20:30. Посещение свободное. Церковь 13 июля отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводится праздничная служба. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов. Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, религия
культура, грузия, новости, тбилиси, религия
Концерт в честь праздника Светицховлоба пройдет в центре Тбилиси
Идея проведения концерта принадлежит Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Концерт в честь праздника Светицховлоба, на котором выступят грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр, пройдет 13 июля на площади Орбелиани в Тбилиси.
Программа мероприятия разделена на две части – в первой прозвучат произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели и в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели. Кроме того, на мероприятии выступят исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие.
Во второй части выступят музыканты нового поколения. Будет представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука".
Идея проведения концерта принадлежит Католикос-Патриарху всея Грузии Илие II. Начало концерта в 20:30. Посещение свободное.
Церковь 13 июля отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводится праздничная служба.
По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.
Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.