https://sputnik-georgia.ru/20230714/bestselnaya-strelba-v-tsentre-tbilisi---prichina-ne-izvestna-279553661.html
Бесцельная стрельба в центре Тбилиси – причина неизвестна
Бесцельная стрельба в центре Тбилиси – причина неизвестна
Молодой мужчина стрелял бесцельно, сообщают местные жители 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T12:48+0400
2023-07-14T12:48+0400
2023-07-14T13:18+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015262_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_842d9ab8e12bebc19a6bb2e7bed00589.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Звуки стрельбы были слышна поздно ночью в центре Тбилиси на улице Ахвледиани (бывшая ул. Перовская), никто не пострадал, сообщает телекомпания "Рустави 2".Рядом с местом происшествия находится массажный салон. По словам местных жителей, молодой человек стрелял бесцельно. Ночью на месте работали полицейские-криминалисты. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015262_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_716aaaabc3a9e7e2f9df7dec416f2e44.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Бесцельная стрельба в центре Тбилиси – причина неизвестна
12:48 14.07.2023 (обновлено: 13:18 14.07.2023)
Молодой мужчина стрелял бесцельно, сообщают местные жители
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Звуки стрельбы были слышна поздно ночью в центре Тбилиси на улице Ахвледиани (бывшая ул. Перовская), никто не пострадал, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Рядом с местом происшествия находится массажный салон. По словам местных жителей, молодой человек стрелял бесцельно.
"Он стрелял бесцельно, к счастью, никто не пострадал. Когда я вышел на улицу, увидел молодого человека с оружием в руках, там же стоял белый автомобиль, водитель которого лежал на земле", – сообщил местный житель.
Ночью на месте работали полицейские-криминалисты. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.