https://sputnik-georgia.ru/20230714/bestselnaya-strelba-v-tsentre-tbilisi---prichina-ne-izvestna-279553661.html

Бесцельная стрельба в центре Тбилиси – причина неизвестна

Бесцельная стрельба в центре Тбилиси – причина неизвестна

Молодой мужчина стрелял бесцельно, сообщают местные жители 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T12:48+0400

2023-07-14T12:48+0400

2023-07-14T13:18+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015262_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_842d9ab8e12bebc19a6bb2e7bed00589.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Звуки стрельбы были слышна поздно ночью в центре Тбилиси на улице Ахвледиани (бывшая ул. Перовская), никто не пострадал, сообщает телекомпания "Рустави 2".Рядом с местом происшествия находится массажный салон. По словам местных жителей, молодой человек стрелял бесцельно. Ночью на месте работали полицейские-криминалисты. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси