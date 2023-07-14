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Что будет с инфляцией в Грузии? – прогноз правительства
Что будет с инфляцией в Грузии? – прогноз правительства
Снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой, заявил министр 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T07:01+0400
2023-07-14T07:01+0400
2023-07-14T07:34+0400
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инфляция
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Экономический Совет правительства Грузии ожидает, что уровень инфляции в стране в 2023 году будет ниже прогнозируемого, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022-го) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%. Согласно базовому макроэкономическому сценарию Нацбанка, опубликованному 3 июля, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 2,8%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 году – 3,3%. С чем связано сокращение инфляции в Грузии Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции. "Инфляция в Грузии после мая 2022 года имеет тенденцию к снижению. Это, безусловно, связано с правильной монетарной политикой и в целом шагами правительства, которые были связаны, с одной стороны, с проводимой им макроэкономической политикой", – заявил Давиташвили на брифинге. Что будет с инфляцией в Грузии? Ответ эксперта >>Второй причиной снижения инфляции министр назвал важные шаги, сделанные в направлении обеспечения конкуренции на рынке, что, соответственно, отразилось на ценах. Давиташвили подчеркнул, что это напрямую связано с уровнем жизни населения и актуально для граждан, так как продукты повседневного потребления играют важную роль в структуре расходов семьи. Что касается товарных групп, по которым снизились цены, это здравоохранение, транспорт и связь, а также снижение цен на направление отдыха. Кроме того, по информации министра, в течение последнего месяца было зафиксировано незначительное повышение цен на алкогольные и безалкогольные напитки. По его словам, в целом международная тенденция схожа – инфляция в еврозоне составляет около 5,5%, однако снижение инфляции меньше в других странах. "Мы видим, что во многих странах это по-прежнему является вызовом, а в некоторых странах двузначная инфляция, несмотря на тенденцию к снижению", – отметил Давиташвили. Как сообщил министр, в мае инфляция в Турции составила до 40%, в России сократилась до 2,5%, в Азербайджане – 11,5%, в Молдове – более 16%, в Эстонии – 11,3%, в Литве – до 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, инфляция
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, инфляция
Что будет с инфляцией в Грузии? – прогноз правительства
07:01 14.07.2023 (обновлено: 07:34 14.07.2023)
Снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой, заявил министр
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Экономический Совет правительства Грузии ожидает, что уровень инфляции в стране в 2023 году будет ниже прогнозируемого, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Годовая инфляция (июнь 2023 года к июню 2022-го) в Грузии составила 0,6% при целевом показателе 3%. Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 1% в октябре 2016 года, когда он составил 0,2%.
"На заседании Экономического Совета были подчеркнуты растущие экономические показатели в стране. Было отмечено, что правительство предприняло действенные шаги в начале этого года и в результате инфляция в стране составляет 0,6% и ожидается, что в этом году инфляция будет ниже запланированной", – говорится в сообщении.
Согласно базовому макроэкономическому сценарию Нацбанка, опубликованному 3 июля, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 2,8%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 году – 3,3%.
С чем связано сокращение инфляции в Грузии
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили считает, что снижение инфляции в Грузии связано с правильной монетарной политикой и шагами правительства в направлении макроэкономической политики и обеспечения конкуренции.
"Инфляция в Грузии после мая 2022 года имеет тенденцию к снижению. Это, безусловно, связано с правильной монетарной политикой и в целом шагами правительства, которые были связаны, с одной стороны, с проводимой им макроэкономической политикой", – заявил Давиташвили на брифинге.
Второй причиной снижения инфляции министр назвал важные шаги, сделанные в направлении обеспечения конкуренции на рынке, что, соответственно, отразилось на ценах.
"Это позволило нам значительно снизить цены на энергоносители, в том числе, на топливо, отдельные группы продовольствия и медикаменты", – сказал министр.
Давиташвили подчеркнул, что это напрямую связано с уровнем жизни населения и актуально для граждан, так как продукты повседневного потребления играют важную роль в структуре расходов семьи.
Что касается товарных групп, по которым снизились цены, это здравоохранение, транспорт и связь, а также снижение цен на направление отдыха. Кроме того, по информации министра, в течение последнего месяца было зафиксировано незначительное повышение цен на алкогольные и безалкогольные напитки.
По его словам, в целом международная тенденция схожа – инфляция в еврозоне составляет около 5,5%, однако снижение инфляции меньше в других странах.
"Мы видим, что во многих странах это по-прежнему является вызовом, а в некоторых странах двузначная инфляция, несмотря на тенденцию к снижению", – отметил Давиташвили.
Как сообщил министр, в мае инфляция в Турции составила до 40%, в России сократилась до 2,5%, в Азербайджане – 11,5%, в Молдове – более 16%, в Эстонии – 11,3%, в Литве – до 12%.