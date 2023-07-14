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Есть ли у вас личный автомобиль в Грузии?
Есть ли у вас личный автомобиль в Грузии?
14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T13:44+0400
2023-07-14T13:44+0400
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грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
Есть ли у вас личный автомобиль в Грузии?
13:44 14.07.2023 (обновлено: 13:44 17.07.2023)