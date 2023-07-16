https://sputnik-georgia.ru/20230716/valensiya-gotova-rasproschatsya-s-vratarem-sbornoy-gruzii-za-30-mln-evro-279609977.html

"Валенсия" готова распрощаться с вратарем сборной Грузии за 30 млн евро

"Валенсия" готова распрощаться с вратарем сборной Грузии за 30 млн евро

По информации СМИ, не исключено, что Мамардашвили перейдет мюнхенскую "Баварию", где вопрос вратарей очень актуален 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Испанский футбольный клуб "Валенсия" готов к продаже вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили и оценил трансфер голкипера в 30 млн евро, сообщает портал fcbinside. По информации издания, не исключено, что Мамардашвили перейдет мюнхенскую "Баварию", где вопрос вратарей очень актуален, так как Ян Зоммер и Александр Нубель хотят покинуть клуб. Как сообщает fcbinside, "Бавария" рассматривает Мамардашвили как альтернативу этим голкиперам, и он находится на первом месте в трансферном списке. Вратарь сборной Грузии по футболу назван болельщиками лучшим игроком "Валенсии" >>Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. По итогам сезона "Валенсия" удержалась в Ла Лиге, набрав 42 очка в 38 матчах. Помогла удержаться в высшем дивизионе команде победа над мадридским "Реалом" (1:0), немалый вклад в которую внес грузинский голкипер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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