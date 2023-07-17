https://sputnik-georgia.ru/20230717/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-po-dzyudo-vyigrala-obschekomandnyy-zachet-na-kubke-evropy-279620068.html

Молодежная сборная Грузии по дзюдо выиграла общекомандный зачет на Кубке Европы

Молодежная сборная Грузии по дзюдо выиграла общекомандный зачет на Кубке Европы

В первый день турнира дзюдоисты сборной Грузии завоевали одну золотую и две бронзовые медали, а во второй день – три золота, одно серебро и две бронзы 17.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии заняли первое общекомандное место с четырьмя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями на молодежном Кубке Европы в австрийском Граце. Во второй день соревнований победителями турнира стали Лука Бабуцидзе (81 кг), Михаил Джапаридзе (100 кг) и тяжеловес Шалва Гурешидзе. Серебряную медаль завоевал Уча Табатадзе. Александр Лоладзе (81 кг) и Тамаз Коберидзе (90 кг) стали обладателями бронзовой медали. В первый день турнира дзюдоисты сборной Грузии завоевали одну золотую и две бронзовые медали – победителем турнира стал Георгий Лоладзе (73 кг), а бронзовые медали завоевал Тома Гелашвили (60 кг) и Алеко Касрадзе (66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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