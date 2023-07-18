https://sputnik-georgia.ru/20230718/pereselentsy-emigranty-trebuyut-vernut-im-grazhdanstvo-gruzii----video-279684480.html

Переселенцы-эмигранты требуют вернуть им гражданство Грузии – видео

Переселенцы-эмигранты требуют вернуть им гражданство Грузии – видео

Организация "Переселенцы для переселенцев" провела акцию протеста перед зданием Дома юстиции в Тбилиси с требованием восстановления грузинского гражданства... 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T16:31+0400

2023-07-18T16:31+0400

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видео-новости из грузии

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беженцы

гражданство грузии

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По словам организаторов акции, люди, которые в прошлом имели гражданство Грузии, но из-за непростых обстоятельств много лет назад покинули страну, сейчас сталкиваются с большим количеством сложностей. К примеру, это сдача экзаменов по грузинском языку и истории страны, многомесячные ожидания рассмотрения их заявок.Митингующие потребовали от властей страны разработать законопроект для упрощения восстановления гражданства Грузии вынуждено переселенными лицами. По словам участников акции, возможность получить или восстановить гражданство Грузии в упрощенном порядке должен иметь любой грузин, проживающий за границей.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, беженцы, гражданство грузии, видео