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Переселенцы-эмигранты требуют вернуть им гражданство Грузии – видео
Переселенцы-эмигранты требуют вернуть им гражданство Грузии – видео
Организация "Переселенцы для переселенцев" провела акцию протеста перед зданием Дома юстиции в Тбилиси с требованием восстановления грузинского гражданства... 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T16:31+0400
2023-07-18T16:31+0400
2023-07-18T16:58+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
беженцы
гражданство грузии
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По словам организаторов акции, люди, которые в прошлом имели гражданство Грузии, но из-за непростых обстоятельств много лет назад покинули страну, сейчас сталкиваются с большим количеством сложностей. К примеру, это сдача экзаменов по грузинском языку и истории страны, многомесячные ожидания рассмотрения их заявок.Митингующие потребовали от властей страны разработать законопроект для упрощения восстановления гражданства Грузии вынуждено переселенными лицами. По словам участников акции, возможность получить или восстановить гражданство Грузии в упрощенном порядке должен иметь любой грузин, проживающий за границей.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, беженцы, гражданство грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, беженцы, гражданство грузии, видео
Переселенцы-эмигранты требуют вернуть им гражданство Грузии – видео
16:31 18.07.2023 (обновлено: 16:58 18.07.2023)
Организация "Переселенцы для переселенцев" провела акцию протеста перед зданием Дома юстиции в Тбилиси с требованием восстановления грузинского гражданства вынуждено переселенным лицам из Абхазии, которые в начале 90-х эмигрировали в другие страны
По словам организаторов акции, люди, которые в прошлом имели гражданство Грузии, но из-за непростых обстоятельств много лет назад покинули страну, сейчас сталкиваются с большим количеством сложностей. К примеру, это сдача экзаменов по грузинском языку и истории страны, многомесячные ожидания рассмотрения их заявок.
Митингующие потребовали от властей страны разработать законопроект для упрощения восстановления гражданства Грузии вынуждено переселенными лицами. По словам участников акции, возможность получить или восстановить гражданство Грузии в упрощенном порядке должен иметь любой грузин, проживающий за границей.