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Поездка в Грузию: для туристов могут ввести налог за проживание в отелях – видео
Поездка в Грузию: для туристов могут ввести налог за проживание в отелях – видео
Институт развития туризма Грузии предложил взымать с гостей страны сборы в размере одного лари в день за проживание в отелях. Вводить ли налог для туристов?.. 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T12:01+0400
2023-07-18T12:01+0400
2023-07-18T12:02+0400
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Институт развития туризма Грузии считает, что введение такого налога позволит ежегодно собирать десятки миллионов лари в бюджет. Собранные после введения нового налога средства предлагается направить в бюджет местных муниципалитетов, чтобы те потратили их на развитие туристического потенциала городов и сел. Этот налог также предлагается повышать каждый год на небольшую сумму, например на 10 тетри. Судя по итогам опроса Sputnik Грузия, туристы будут только рады помочь стране, выплачивая такой налог.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм, экономика грузии, экономика, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм, экономика грузии, экономика, видео
Поездка в Грузию: для туристов могут ввести налог за проживание в отелях – видео
12:01 18.07.2023 (обновлено: 12:02 18.07.2023)
Институт развития туризма Грузии предложил взымать с гостей страны сборы в размере одного лари в день за проживание в отелях. Вводить ли налог для туристов? Что думают об этом гости Грузии? Подробнее – в видео Sputnik Грузия.
Институт развития туризма Грузии считает, что введение такого налога позволит ежегодно собирать десятки миллионов лари в бюджет. Собранные после введения нового налога средства предлагается направить в бюджет местных муниципалитетов, чтобы те потратили их на развитие туристического потенциала городов и сел.
Этот налог также предлагается повышать каждый год на небольшую сумму, например на 10 тетри. Судя по итогам опроса Sputnik Грузия, туристы будут только рады помочь стране, выплачивая такой налог.