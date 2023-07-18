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Поездка в Грузию: для туристов могут ввести налог за проживание в отелях – видео

Поездка в Грузию: для туристов могут ввести налог за проживание в отелях – видео

Институт развития туризма Грузии предложил взымать с гостей страны сборы в размере одного лари в день за проживание в отелях. Вводить ли налог для туристов?.. 18.07.2023, Sputnik Грузия

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Институт развития туризма Грузии считает, что введение такого налога позволит ежегодно собирать десятки миллионов лари в бюджет. Собранные после введения нового налога средства предлагается направить в бюджет местных муниципалитетов, чтобы те потратили их на развитие туристического потенциала городов и сел. Этот налог также предлагается повышать каждый год на небольшую сумму, например на 10 тетри. Судя по итогам опроса Sputnik Грузия, туристы будут только рады помочь стране, выплачивая такой налог.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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