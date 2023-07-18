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Скорость интернета в Грузии и соседних странах
Скорость интернета в Грузии и соседних странах
Фиксированный интернет доступен в 181 стране мира 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T20:00+0400
2023-07-18T20:00+0400
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Согласно глобальному рейтингу Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного интернета по миру – 79,28 Мб/сек.Самый быстрый фиксированный интернет в Пекине (Китай), Вальпараисо (Чили) и в Абу-Даби (ОАЭ). А вот топ-3 города с самым медленным интернетом - Гавана (Куба), Кабул и Герат (Афганистан). Как обстоят дела с фиксированным интернетом в Грузии и соседних странах, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, азербайджан, турция, россия, инфографика, инфографика
Скорость интернета в Грузии и соседних странах
20:00 18.07.2023 (обновлено: 20:13 18.07.2023)
Фиксированный интернет доступен в 181 стране мира
Согласно глобальному рейтингу Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного интернета по миру – 79,28 Мб/сек.
Самый быстрый фиксированный интернет в Пекине (Китай), Вальпараисо (Чили) и в Абу-Даби (ОАЭ). А вот топ-3 города с самым медленным интернетом - Гавана (Куба), Кабул и Герат (Афганистан).
Как обстоят дела с фиксированным интернетом в Грузии и соседних странах, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.