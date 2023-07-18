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Скорость интернета в Грузии и соседних странах

Скорость интернета в Грузии и соседних странах

Фиксированный интернет доступен в 181 стране мира 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T20:00+0400

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Согласно глобальному рейтингу Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного интернета по миру – 79,28 Мб/сек.Самый быстрый фиксированный интернет в Пекине (Китай), Вальпараисо (Чили) и в Абу-Даби (ОАЭ). А вот топ-3 города с самым медленным интернетом - Гавана (Куба), Кабул и Герат (Афганистан). Как обстоят дела с фиксированным интернетом в Грузии и соседних странах, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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