https://sputnik-georgia.ru/20230718/vy-dovolny-skorostyu-interneta-v-gruzii-280220458.html
Вы довольны скоростью интернета в Грузии?
Вы довольны скоростью интернета в Грузии?
18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T13:53+0400
2023-07-18T13:53+0400
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Sputnik Грузия
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Вы довольны скоростью интернета в Грузии?
13:53 18.07.2023 (обновлено: 13:53 24.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerДистанционное обучение
© photo: Sputnik / Stringer