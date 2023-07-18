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https://sputnik-georgia.ru/20230718/vy-dovolny-skorostyu-interneta-v-gruzii-280220458.html
Вы довольны скоростью интернета в Грузии?
Вы довольны скоростью интернета в Грузии?
18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T13:53+0400
2023-07-24T13:53+0400
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, общество, опросы
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, общество, опросы

Вы довольны скоростью интернета в Грузии?

13:53 18.07.2023 (обновлено: 13:53 24.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerДистанционное обучение
Дистанционное обучение - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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