https://sputnik-georgia.ru/20230719/genotsid-veruyuschikh--politolog-o-situatsii-vokrug-kievo-pecherskoy-lavry-279747705.html

Геноцид верующих – политолог о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Геноцид верующих – политолог о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры выходит за рамки церковной жизни и похож на геноцид по религиозному принципу 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T13:06+0400

2023-07-19T13:06+0400

2023-07-19T13:06+0400

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Об этом заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Фактор Саакашвили в политике Грузии"."Конечно, Грузия должна была сделать какое-то обращение, хотя бы призвать к благоразумию, но для Патриарха трудно, когда практически Грузия находится в режиме односторонней дружественности, которую я не понимаю. Мы из последних сил оказываем гуманитарную помощь, которая нам самим не помешала бы... Конечно, грузинская церковь могла выразить свою позицию, но здесь и выражать нечего. Это криминал, это выходит за рамки церковной жизни. Это геноцид верующих, геноцид по религиозному принципу, то есть против своих же украинцев, православных", – заявил Хидирбегишвили. Ранее 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта. Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут территорию монастыря. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Православный мир встал в поддержку канонической УПЦ и высказывается против гонений на священников Киево-Печерской лавры. Свою поддержку УПЦ высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Беларуси, Грузии, Сирии, Сербии и даже США. Прихожане на Украине предрекают раскол православной церкви и раздел сфер ее влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.

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