https://sputnik-georgia.ru/20230719/kto-segodnya-soperezhivaet-rossii---politolog-279751758.html

Кто сегодня сопереживает России? – политолог

Кто сегодня сопереживает России? – политолог

Все здравомыслящие люди, в том числе грузинское общество, сопереживают сегодня России, заявил политолог, главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно... 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T14:40+0400

2023-07-19T14:40+0400

2023-07-19T14:47+0400

пресс-центр sputnik грузия

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По его словам, правительству Грузии не стоит отвечать на обвинения в пророссийской ориентации, так как грузинский народ десять лет назад поддержал "Грузинскую мечту" именно за обещание наладить отношения с Россией."Сколько бы власти Грузии ни обвиняли в пророссийскости, это играет против них же. Потому что в тайне, я делаю вполне ответственное заявление, все сегодня здравомыслящие силы, это не только грузинский народ, грузинское общество или власть. Не имею в виду эти пиар заявления, которые уже затихают, все сегодня сопереживают Российской Федерации, все болеют за Россию", – сказал Хидирбегишвили."Грузинская мечта" победила 10 лет назад на выборах только потому, что Бидзина Иванишвили (основатель "Грузинской мечты" – ред.) сделал первый шаг, он возвратил гуманитарные, транспортные и экономические отношения, ввел должность спецпредставителя по урегулирования отношений с Россией, новая власть обещала наладить отношения с Россией. Это значит восстановить экономику, это транспорт, снять визы, вот это все уже сделано, дальнейший шаг восстановления дипотношений, практически это формальный шаг. И третье – уже в мирном порядке, привычном режиме решать вопрос территорий, находящихся в юрисдикции Грузии", – сказал Хидирбегишвили.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.

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