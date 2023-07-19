https://sputnik-georgia.ru/20230719/rossiyane-lidery-po-chislu-peresecheniya-granitsy-gruzii--dannye-za-polgoda-279734013.html
Россияне лидеры по числу пересечения границы Грузии – данные за полгода
Россияне лидеры по числу пересечения границы Грузии – данные за полгода
Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T09:01+0400
2023-07-19T09:01+0400
2023-07-19T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, в период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за шесть месяцев составили 429 тысяч, а въезды менее чем на 24 часа – 650,2 тысячи. Сколько туристов приняла Грузия с начала года – новые данные >>Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528. По числу въездов и выездов в период с 1 января по 30 июня 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз. Сухопутный путь в Грузию Помимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей. Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе – через него в период с 1 января по 30 июня 2023 года въехало 95,8 тысячи легковых автомобилей, 114,3 тысячи грузовиков, 5 тысяч автобусов, 810 мотоциклов и 107,2 тысячи трейлеров. Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма >>На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 129,9 тысячи легковых автомобилей, 78,5 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 710 мотоциклов и 94,1 тысячи трейлеров. Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 174,1 тысячи легковых машин, 42,8 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 312 мотоциклов и 34,4 тысячи трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, мвд грузии, статистика
грузия, новости, туризм, мвд грузии, статистика
Россияне лидеры по числу пересечения границы Грузии – данные за полгода
09:01 19.07.2023 (обновлено: 10:55 19.07.2023)
Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, в период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев.
При этом транзитные въезды за шесть месяцев составили 429 тысяч, а въезды менее чем на 24 часа – 650,2 тысячи.
Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528.
По числу въездов и выездов в период с 1 января по 30 июня 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз.
Топ-5 стран, граждане которых пересекали границу Грузии (январь – март 2023)
Страна
Въезд
Выезд
Россия
741 889
729 679
Турция
649 970
653 071
Армения
509 745
523 233
Страны ЕС
176 316
169 665
Израиль
121 669
119 710
Сухопутный путь в Грузию
Помимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей.
Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе – через него в период с 1 января по 30 июня 2023 года въехало 95,8 тысячи легковых автомобилей, 114,3 тысячи грузовиков, 5 тысяч автобусов, 810 мотоциклов и 107,2 тысячи трейлеров.
На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 129,9 тысячи легковых автомобилей, 78,5 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 710 мотоциклов и 94,1 тысячи трейлеров.
Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 174,1 тысячи легковых машин, 42,8 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 312 мотоциклов и 34,4 тысячи трейлеров.