https://sputnik-georgia.ru/20230719/rossiyane-lidery-po-chislu-peresecheniya-granitsy-gruzii--dannye-za-polgoda-279734013.html

Россияне лидеры по числу пересечения границы Грузии – данные за полгода

Россияне лидеры по числу пересечения границы Грузии – данные за полгода

Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T09:01+0400

2023-07-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев в первом квартале 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, в период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2 904 887 въездов в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за шесть месяцев составили 429 тысяч, а въезды менее чем на 24 часа – 650,2 тысячи. Сколько туристов приняла Грузия с начала года – новые данные >>Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 2 882 528. По числу въездов и выездов в период с 1 января по 30 июня 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 741,9 тысячи раз, а выехали – 729,7 тысячи раз. Сухопутный путь в Грузию Помимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей. Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе – через него в период с 1 января по 30 июня 2023 года въехало 95,8 тысячи легковых автомобилей, 114,3 тысячи грузовиков, 5 тысяч автобусов, 810 мотоциклов и 107,2 тысячи трейлеров. Введение налога за проживание в отелях Грузии – новая инициатива Института туризма >>На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него в первом квартале 2023 года в Грузию въехали 129,9 тысячи легковых автомобилей, 78,5 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 710 мотоциклов и 94,1 тысячи трейлеров. Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 174,1 тысячи легковых машин, 42,8 тысячи грузовиков, 3,9 тысячи автобусов, 312 мотоциклов и 34,4 тысячи трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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