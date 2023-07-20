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Грузия претендует на звание самой выдающейся страны в Европе – конкурс британского журнала
Грузия претендует на звание самой выдающейся страны в Европе – конкурс британского журнала
Участники голосования на сайте издания автоматически подключаются к конкурсу, в котором разыгрываются призы на сумму 40 тысяч фунтов 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T13:41+0400
2023-07-20T13:41+0400
2023-07-20T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия попала в список самых выдающихся туристических стран Европы в конкурсе крупнейшего британского журнала путешествий Wanderlust, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Победитель конкурса будет выявлен в результате голосования на официальном сайте издания. Участники голосования автоматически подключаются к конкурсу, в котором разыгрываются призы на сумму 40 тысяч фунтов. Процесс голосования продолжится до 18 октября. Bloomberg намерен привлекать состоятельных туристов в Грузию>>Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях. В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, туризм, европа
новости, грузия, туризм, европа
Грузия претендует на звание самой выдающейся страны в Европе – конкурс британского журнала
Участники голосования на сайте издания автоматически подключаются к конкурсу, в котором разыгрываются призы на сумму 40 тысяч фунтов
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузия попала в список самых выдающихся туристических стран Европы в конкурсе крупнейшего британского журнала путешествий Wanderlust, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Победитель конкурса будет выявлен в результате голосования на официальном сайте
издания.
Участники голосования автоматически подключаются к конкурсу, в котором разыгрываются призы на сумму 40 тысяч фунтов. Процесс голосования продолжится до 18 октября.
Британское издание Wanderlust готовит статьи и опросы. Ежегодно журнал называет лучшие туристические направления. Wanderlust помогает своим читателям спланировать свое путешествие и делится необходимой информацией о туристических направлениях.
В соцсетях у Wanderlust около 200 тысяч подписчиков, а каждый материал читает около ста тысяч человек.