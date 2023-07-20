https://sputnik-georgia.ru/20230720/u-politseyskoy-akademii-gruzii-novyy-rektor-279786654.html

У полицейской академии Грузии новый ректор

У полицейской академии Грузии новый ректор

Зураб Зубадалашвили ранее занимал пост заместителя директора Департамента управления человеческими ресурсами МВД 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T15:41+0400

2023-07-20T15:41+0400

2023-07-20T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Новым ректором академии МВД Грузии назначен Зураб Зубадалашвили, сообщается на сайте ведомства. Сотрудникам академии нового руководителя представил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе, который рассмотрел вместе с новым ректором приоритетные направления деятельности академии и будущие планы. До назначения на новую должность Зубадалашвили занимал пост заместителя директора Департамента управления человеческими ресурсами МВД, говорится на сайте.Кроме того, он занимал разные позиции в ведомстве в течение 24 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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