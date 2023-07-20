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Ушли и не вернулись – сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года

Ушли и не вернулись – сколько человек бесследно пропали в Грузии с начала года

За шесть месяцев 2023 года пропали девять иностранцев, пятерых удалось найти 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T09:20+0400

2023-07-20T09:20+0400

2023-07-20T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Пропавшими без вести в Грузии к 1 июля 2023 года считались 1 006 человек, из которых 28 пропали в период с 1 января по 30 июня, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. При этом в Грузии продолжают искать 32 несовершеннолетних. Что касается данных за первые полгода 2023 года, всего с начала года в Грузии пропали 74 человека, найти удалось только 39. При этом семь человек были обнаружены мертвыми. Остальные 28 человек, двое из которых несовершеннолетние, до сих пор имеют статус пропавших без вести. Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли. Основная часть пропавших без вести в стране – граждане Грузии. В период с января по июнь 2023 года пропали девять иностранцев, из них пять удалось найти живыми, поиски четверых продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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