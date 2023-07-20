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Вымогали деньги и угрожали убить: на западе Грузии задержаны криминальные авторитеты
Вымогали деньги и угрожали убить: на западе Грузии задержаны криминальные авторитеты
Все задержанные имели в прошлом судимость 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T12:26+0400
2023-07-20T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Криминальные авторитеты, которые являются членами семьи так называемого вора в законе по прозвищу Теофилич и Гришич, задержаны в регионе Имерети по делу о групповом вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По информации ведомства, на основании постановления судьи задержаны три человека 29, 45 и 55 лет. Все они имели в прошлом судимость.Следствие установило, что на основании разногласий, которые имели место в прошлом, задержанные требовали определенную сумму денег у 26-летнего гражданина. По поручению одного из обвиняемых двое других встретились с потерпевшим и потребовали от него тысячу долларов США, в противном случае угрожали причинить вред здоровью и убить. Третий задержанный связался с жертвой по телефону. Всех троих обвиняемых задержали в их домах в Имерети. Следствие ведется по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, тбилиси, сша
Вымогали деньги и угрожали убить: на западе Грузии задержаны криминальные авторитеты
12:26 20.07.2023 (обновлено: 12:32 20.07.2023)
Все задержанные имели в прошлом судимость
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Криминальные авторитеты, которые являются членами семьи так называемого вора в законе по прозвищу Теофилич и Гришич, задержаны в регионе Имерети по делу о групповом вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации
ведомства, на основании постановления судьи задержаны три человека 29, 45 и 55 лет. Все они имели в прошлом судимость.
Следствие установило, что на основании разногласий, которые имели место в прошлом, задержанные требовали определенную сумму денег у 26-летнего гражданина.
По поручению одного из обвиняемых двое других встретились с потерпевшим и потребовали от него тысячу долларов США, в противном случае угрожали причинить вред здоровью и убить. Третий задержанный связался с жертвой по телефону.
Всех троих обвиняемых задержали в их домах в Имерети. Следствие ведется по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.