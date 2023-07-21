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Как защититься от перегрева на солнце?
Как защититься от перегрева на солнце?
В некоторых странах Европы зафиксирована аномальная жара, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T20:00+0400
2023-07-21T20:00+0400
2023-07-21T20:00+0400
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В Грузии относительно нежаркое лето, однако в эти выходные в стране воздух прогреется до 35 градусов тепла.Sputnik Грузия подготовил для вас рекомендации, как защититься от перегрева на солнце.В субботу, 22 июля, в Тбилиси будет частично облачно без осадков. Восход солнца будет в 05:44.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:28.В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:28.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, инфографика, инфографика, прогноз погоды
общество, инфографика, инфографика, прогноз погоды
Как защититься от перегрева на солнце?
В некоторых странах Европы зафиксирована аномальная жара, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья
В Грузии относительно нежаркое лето, однако в эти выходные в стране воздух прогреется до 35 градусов тепла.
Sputnik Грузия подготовил для вас рекомендации, как защититься от перегрева на солнце.
В субботу, 22 июля, в Тбилиси будет частично облачно без осадков. Восход солнца будет в 05:44.
Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.
В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45.
Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.