https://sputnik-georgia.ru/20230721/kakuyu-inflyatsiyu-prognoziruet-aziatskiy-bank-dlya-stran-yuzhnogo-kavkaza-279976244.html
Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа
Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа
Прогноз выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохраняется на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T10:02+0400
2023-07-21T10:02+0400
2023-07-21T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024-м, говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР).В документе отмечается, что оба прогноза выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохранялась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики."Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии – с 13,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении – с 7,7% до 5,2%", – отмечают эксперты АБР.По их оценке, так как Центробанки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки, то прогнозы инфляции в докладе пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), казахстан, азербайджан, армения, инфляция
грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), казахстан, азербайджан, армения, инфляция
Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа
Прогноз выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохраняется на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024-м, говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР).
В документе отмечается, что оба прогноза выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохранялась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.
При этом в Казахстане внешнее инфляционное давление ослабло, но подавлению инфляции будет препятствовать недавно объявленное усиление фискальной политики как в 2023-м, так и в 2024 году, говорится в докладе.
"Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии – с 13,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении – с 7,7% до 5,2%", – отмечают эксперты АБР.
По их оценке, так как Центробанки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки, то прогнозы инфляции в докладе пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана.