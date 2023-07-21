Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230721/kakuyu-inflyatsiyu-prognoziruet-aziatskiy-bank-dlya-stran-yuzhnogo-kavkaza-279976244.html
Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа
Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа
Прогноз выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохраняется на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T10:02+0400
2023-07-21T10:02+0400
грузия
новости
экономика
азиатский банк развития (абр)
казахстан
азербайджан
армения
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904054_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_e097bbafbcc503997732799e32986943.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024-м, говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР).В документе отмечается, что оба прогноза выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохранялась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики."Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии – с 13,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении – с 7,7% до 5,2%", – отмечают эксперты АБР.По их оценке, так как Центробанки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки, то прогнозы инфляции в докладе пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
казахстан
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904054_301:279:2495:1924_1920x0_80_0_0_8915da117360c6149229af5632f4aa69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), казахстан, азербайджан, армения, инфляция
грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), казахстан, азербайджан, армения, инфляция

Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа

10:02 21.07.2023
© photo: Sputnik / StringerКавказ. Горы. Военно-Грузинская дорога. Трейлеры и фуры
Кавказ. Горы. Военно-Грузинская дорога. Трейлеры и фуры - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Прогноз выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохраняется на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024-м, говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР).
В документе отмечается, что оба прогноза выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохранялась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.

При этом в Казахстане внешнее инфляционное давление ослабло, но подавлению инфляции будет препятствовать недавно объявленное усиление фискальной политики как в 2023-м, так и в 2024 году, говорится в докладе.

"Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии – с 13,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении – с 7,7% до 5,2%", – отмечают эксперты АБР.
По их оценке, так как Центробанки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки, то прогнозы инфляции в докладе пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0