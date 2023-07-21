https://sputnik-georgia.ru/20230721/kakuyu-inflyatsiyu-prognoziruet-aziatskiy-bank-dlya-stran-yuzhnogo-kavkaza-279976244.html

Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа

Какую инфляцию прогнозирует Азиатский банк для стран Южного Кавказа

Прогноз выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохраняется на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T10:02+0400

2023-07-21T10:02+0400

2023-07-21T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Инфляция в регионе Кавказа и Центральной Азии останется повышенной – на уровне 10,6% в 2023 году и 7,8% в 2024-м, говорится в июльском докладе Азиатского банка развития (АБР).В документе отмечается, что оба прогноза выше апрельского в основном из-за высокой инфляции в Казахстане и Азербайджане, где она сохранялась на уровне 11,5% в течение пяти месяцев 2023 года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики."Напротив, инфляция значительно замедлилась в Грузии – с 13,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года до 5,4% годом позже, а в Армении – с 7,7% до 5,2%", – отмечают эксперты АБР.По их оценке, так как Центробанки обеих стран впервые с 2020 года снизили учетные ставки, то прогнозы инфляции в докладе пересмотрены в сторону понижения для обеих стран за оба года, как и для Туркменистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), казахстан, азербайджан, армения, инфляция