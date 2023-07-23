https://sputnik-georgia.ru/20230723/vremya-ch-udar-po-eshelonam-vsu-v-kharkove-novaya-taktika-ssha-i-sovmestnye-ucheniya-rf-i-kitaya-280169605.html

Время Ч: удар по эшелонам ВСУ в Харькове, новая тактика США и совместные учения РФ и Китая

Время Ч: удар по эшелонам ВСУ в Харькове, новая тактика США и совместные учения РФ и Китая

Использование ВСУ кассетных боеприпасов и неизбежный ответ России лишь вызовет многократное увеличение и без того огромных потерь Украины. В арсеналах... 23.07.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему США передали Украине это оружие, несмотря на все риски? Чем главкома сухопутных войск Украины испугали российские войска в районе Купянска? Какой сигнал США посылают Россия и Китай совместными учениями "Север/Взаимодействие–2023" в Японском море? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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