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Время Ч: удар по эшелонам ВСУ в Харькове, новая тактика США и совместные учения РФ и Китая
Время Ч: удар по эшелонам ВСУ в Харькове, новая тактика США и совместные учения РФ и Китая
Использование ВСУ кассетных боеприпасов и неизбежный ответ России лишь вызовет многократное увеличение и без того огромных потерь Украины. В арсеналах... 23.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-23T11:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему США передали Украине это оружие, несмотря на все риски? Чем главкома сухопутных войск Украины испугали российские войска в районе Купянска? Какой сигнал США посылают Россия и Китай совместными учениями "Север/Взаимодействие–2023" в Японском море? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, сша, украина, китай, аналитика, россия, видео
мультимедиа, видео, сша, украина, китай, аналитика, россия, видео
Время Ч: удар по эшелонам ВСУ в Харькове, новая тактика США и совместные учения РФ и Китая
Использование ВСУ кассетных боеприпасов и неизбежный ответ России лишь вызовет многократное увеличение и без того огромных потерь Украины. В арсеналах российской армии имеются миллионы кассетных артиллерийских снарядов, снарядов РСЗО и авиабомб
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему США передали Украине это оружие, несмотря на все риски? Чем главкома сухопутных войск Украины испугали российские войска в районе Купянска? Какой сигнал США посылают Россия и Китай совместными учениями "Север/Взаимодействие–2023" в Японском море?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".