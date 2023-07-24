https://sputnik-georgia.ru/20230724/gruziya-v-top-3-sredi-turistov-v-armenii-280234069.html

Грузия в топ-3 среди туристов в Армении

Грузия в топ-3 среди туристов в Армении

За первые шесть месяцев 2023 года Армению посетило более 1 млн туристов, среди них 115 тысяч граждан Грузии 24.07.2023, Sputnik Грузия

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Согласно данным Sputnik Армения, больше половины от общего числа туристов в стране – это посетители из России (52%, или 519 тыс. человек). Второе место занимает Грузия – 11%, или 115 тыс. граждан. Третью строчку занимает Иран – 6%, или 58 тыс. граждан.В основном в Армению едут граждане в возрасте 36-63 лет. Реже Армению посещают туристы в возрасте 64 лет и старше.Между тем количество визитов из Армении в Грузию за январь-июнь 2023 года составило 397,1 тысячи, что на 102,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Армения занимает третье место по количеству визитов, совершенных в Грузию за отчетный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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