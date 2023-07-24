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Силачи установили новый мировой рекорд по буксировке вагонов в Батуми
Силачи установили новый мировой рекорд по буксировке вагонов в Батуми
Спортсмены протащили 15 железнодорожных вагонов весом более 375 тонн 24.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-24T13:53+0400
2023-07-24T13:53+0400
2023-07-24T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спортсмены Баграт Жгенти и Чабука Чигладзе в курортном городе Батуми (АР Аджария) сдвинули с места и протащили 15 железнодорожных вагонов на расстояние два метра, установив тем самым мировой рекорд, сообщает Аджарское телевидение.Общий вес вагонов 375,7 тонны. По информации телеканала, для Чигладзе это первый рекорд. Что касается Жгенти, то он улучшил свой предыдущий рекорд в 10 вагонов. Примечательно, что спортсменам удалось установить рекорд со второй попытки из-за того, что оборавлся трос.По словам Жгенти, спортсмены в следующем году планируют установить рекорд уже в 20 вагонов. Кроме того, у атлетов планы по установлению разных рекордов, в том числе они хотят прокрутить колесо обозрения в парке аттракционов в курортном поселке Шекветили (регион Гурия). В июне 2022 года Жгенти, который входит в Национальную федерацию сильнейших мужчин Грузии, установил рекорд, сдвинув зубами вагон весом 47 тонн на фиксированную дистанцию. Позже он побил мировой рекорд Гиннесса в протягивании зубами тяжелого наземного транспорта – он сдвинул зубами тяжелый грузовик весом 16 тонн. Прошлый рекорд принадлежал египтянину и составлял 15 тонн и 730 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, спорт
Силачи установили новый мировой рекорд по буксировке вагонов в Батуми
Спортсмены протащили 15 железнодорожных вагонов весом более 375 тонн
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Спортсмены Баграт Жгенти и Чабука Чигладзе в курортном городе Батуми (АР Аджария) сдвинули с места и протащили 15 железнодорожных вагонов на расстояние два метра, установив тем самым мировой рекорд, сообщает Аджарское телевидение.
Общий вес вагонов 375,7 тонны. По информации телеканала, для Чигладзе это первый рекорд. Что касается Жгенти, то он улучшил свой предыдущий рекорд в 10 вагонов. Примечательно, что спортсменам удалось установить рекорд со второй попытки из-за того, что оборавлся трос.
"Хотели, чтобы все получилось лучше, но вы видели, что из-за технических ошибок мы потратили много сил и их не осталось, чтобы сделать пять метров. Но мы постарались от всего сердца", – сказал Чигладзе.
По словам Жгенти, спортсмены в следующем году планируют установить рекорд уже в 20 вагонов. Кроме того, у атлетов планы по установлению разных рекордов, в том числе они хотят прокрутить колесо обозрения в парке аттракционов в курортном поселке Шекветили (регион Гурия).
В июне 2022 года Жгенти, который входит в Национальную федерацию сильнейших мужчин Грузии, установил рекорд, сдвинув зубами вагон весом 47 тонн на фиксированную дистанцию.
Позже он побил мировой рекорд Гиннесса в протягивании зубами тяжелого наземного транспорта – он сдвинул зубами тяжелый грузовик весом 16 тонн. Прошлый рекорд принадлежал египтянину и составлял 15 тонн и 730 кг.