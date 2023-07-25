https://sputnik-georgia.ru/20230725/muzhchina-ubil-soseda-na-zapade-gruzii---smi-280282851.html

Мужчина убил соседа на западе Грузии – СМИ

Мужчина убил соседа на западе Грузии – СМИ

Мать задержанного утверждает, что погибший угрожал им убийством 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T14:20+0400

2023-07-25T14:20+0400

2023-07-25T14:32+0400

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имерети

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Конфликт между соседями привел к кровавой разборке – в городе Хони (регион Имерети) задержан мужчина по обвинению в умышленном убийстве соседа, сообщает телеканал "Рустави 2". По словам матери задержанного, погибший угрожал им убийством. Сначала он несколько раз выстрелил из охотничьего ружья, а затем бросился к дому с топором, за этим последовал конфликт. Задержанный для защиты достал холодное оружие и нанес соседу смертельную рану в грудь. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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