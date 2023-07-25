https://sputnik-georgia.ru/20230725/rossiya-namerena-otkryt-posolstva-pochti-vo-vsekh-stranakh-afriki-280274597.html

Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки

Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки

Решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-х "не вполне разумны", считает дипломат 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T13:19+0400

2023-07-25T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Российская Федерация собирается открыть свои посольства почти во всех странах Африки, однако быстро это осуществить не удастся, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.Дипломат также оценил решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы, назвав их "не вполне разумными". "Эту ситуацию надо выправлять", — отметил Озеров.Тем времени, признал собеседник агентства, этот процесс окажется не быстрым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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