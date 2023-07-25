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Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки
Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки
Решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-х "не вполне разумны", считает дипломат 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T13:19+0400
2023-07-25T13:19+0400
2023-07-25T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Российская Федерация собирается открыть свои посольства почти во всех странах Африки, однако быстро это осуществить не удастся, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.Дипломат также оценил решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы, назвав их "не вполне разумными". "Эту ситуацию надо выправлять", — отметил Озеров.Тем времени, признал собеседник агентства, этот процесс окажется не быстрым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, африка, в мире, новости
россия, африка, в мире, новости
Россия намерена открыть посольства почти во всех странах Африки
Решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-х "не вполне разумны", считает дипломат
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Российская Федерация собирается открыть свои посольства почти во всех странах Африки, однако быстро это осуществить не удастся, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.
"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал
он в интервью РИА Новости.
Дипломат также оценил решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы, назвав их "не вполне разумными". "Эту ситуацию надо выправлять", — отметил Озеров.
Тем времени, признал собеседник агентства, этот процесс окажется не быстрым.