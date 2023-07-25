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Западные санкции окажут позитивное влияние на экономику России – эксперт
Западные санкции окажут позитивное влияние на экономику России – эксперт
В долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для развития экономики, считает Широв 25.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-25T13:39+0400
2023-07-25T13:39+0400
2023-07-25T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Вызовы, с которыми столкнулась Россия в связи с санкциями Запада, в будущем позитивно скажутся на развитии экономики страны и даже приведут к корневому изменению всего внутреннего рынка, заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.Эти события, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны"."Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заключил эксперт.Перераспределение рынка РФ, отметил Широв, создает новую доходность экономики, которую бизнес может использовать по-своему. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - уверен директор ИНП РАН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, экономика
россия, в мире, новости, экономика
Западные санкции окажут позитивное влияние на экономику России – эксперт
В долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для развития экономики, считает Широв
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Вызовы, с которыми столкнулась Россия в связи с санкциями Запада, в будущем позитивно скажутся на развитии экономики страны и даже приведут к корневому изменению всего внутреннего рынка, заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
"При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", - сказал он РИА Новости.
Эти события, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны".
"Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заключил эксперт.
Перераспределение рынка РФ, отметил Широв, создает новую доходность экономики, которую бизнес может использовать по-своему.
"Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - уверен директор ИНП РАН.