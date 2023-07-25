https://sputnik-georgia.ru/20230725/zapadnye-sanktsii-okazhut-pozitivnoe-vliyanie-na-ekonomiku-rossii--ekspert-280275615.html

Западные санкции окажут позитивное влияние на экономику России – эксперт

Западные санкции окажут позитивное влияние на экономику России – эксперт

В долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для развития экономики, считает Широв 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T13:39+0400

2023-07-25T13:39+0400

2023-07-25T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Вызовы, с которыми столкнулась Россия в связи с санкциями Запада, в будущем позитивно скажутся на развитии экономики страны и даже приведут к корневому изменению всего внутреннего рынка, заявил глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.Эти события, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны"."Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", - заключил эксперт.Перераспределение рынка РФ, отметил Широв, создает новую доходность экономики, которую бизнес может использовать по-своему. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", - уверен директор ИНП РАН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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