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Банковская система Грузии поднялась на новый уровень – S&P Global Ratings
Банковская система Грузии поднялась на новый уровень – S&P Global Ratings
Рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T07:01+0400
2023-07-26T07:01+0400
2023-07-26T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия по оценке рисков для банковского сектора международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings улучшила показатели и получила одну из самых высоких оценок в регионе, говорится в сообщении агентства. Аналитики S&P оценили банковскую систему как стабильную, со снижающейся долларизацией и ожидают, что перспективы экономического роста останутся благоприятными, несмотря на геополитическую напряженность, а качество активов останется на стабильном уровне. По данным Нацбанка, влиятельная рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам. В результате политики, проводимой Национальным банком Грузии, долларизация по кредитам снизилась до 44%, а по депозитам – до 51%, хотя этот показатель по-прежнему остается самым высоким в регионе. Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари >>В отчете говорится о банковских правилах, которые, по оценке агентства, способствовали устойчивости банков к стрессу "В последние годы Национальный банк Грузии успешно реагировал на растущие риски, связанные с изменением макроэкономической среды. Нацбанк среди прочих инструментов для валютных кредитных рисков определил буфер капитала для банков. Долговое бремя домохозяйств умеренное. Несмотря на быстрый рост в последние годы, коэффициенты обслуживания кредитов в Грузии лучше, чем в сопоставимых странах. Это отражает более высокую, чем в среднем, долю ипотечных кредитов в портфеле и продвижение Нацбанком стандартов ответственного кредитования", – говорится в сообщении. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>По оценке агентства, доля неработающих кредитов останется в пределах 4,0-4,5%, а стабильность качества активов будет способствовать нормализации доходности. Кредитование в иностранной валюте остается основной уязвимостью с точки зрения кредитных рисков. При этом уязвимость банков снижается, хотя существенное прекращение миграции российских граждан и притока депозитов может оказать негативное влияние на экономику и банковскую систему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, национальный банк грузии, экономика
грузия, новости, национальный банк грузии, экономика
Банковская система Грузии поднялась на новый уровень – S&P Global Ratings
07:01 26.07.2023 (обновлено: 07:34 26.07.2023)
Рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия по оценке рисков для банковского сектора международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings улучшила показатели и получила одну из самых высоких оценок в регионе, говорится в сообщении агентства.
"Согласно отчету, Грузия переместилась из восьмой в седьмую группу, что является одной из самых высоких оценок в регионе по сравнению с другими странами", – говорится в сообщении.
Аналитики S&P оценили банковскую систему как стабильную, со снижающейся долларизацией и ожидают, что перспективы экономического роста останутся благоприятными, несмотря на геополитическую напряженность, а качество активов останется на стабильном уровне.
По данным Нацбанка, влиятельная рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам.
В результате политики, проводимой Национальным банком Грузии, долларизация по кредитам снизилась до 44%, а по депозитам – до 51%, хотя этот показатель по-прежнему остается самым высоким в регионе.
В отчете говорится о банковских правилах, которые, по оценке агентства, способствовали устойчивости банков к стрессу
"В последние годы Национальный банк Грузии успешно реагировал на растущие риски, связанные с изменением макроэкономической среды. Нацбанк среди прочих инструментов для валютных кредитных рисков определил буфер капитала для банков. Долговое бремя домохозяйств умеренное. Несмотря на быстрый рост в последние годы, коэффициенты обслуживания кредитов в Грузии лучше, чем в сопоставимых странах. Это отражает более высокую, чем в среднем, долю ипотечных кредитов в портфеле и продвижение Нацбанком стандартов ответственного кредитования", – говорится в сообщении.
По оценке агентства, доля неработающих кредитов останется в пределах 4,0-4,5%, а стабильность качества активов будет способствовать нормализации доходности.
Кредитование в иностранной валюте остается основной уязвимостью с точки зрения кредитных рисков. При этом уязвимость банков снижается, хотя существенное прекращение миграции российских граждан и притока депозитов может оказать негативное влияние на экономику и банковскую систему.