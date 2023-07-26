https://sputnik-georgia.ru/20230726/bankovskaya-sistema-gruzii-podnyalas-na-novyy-uroven---sp-global-ratings-280319141.html

Банковская система Грузии поднялась на новый уровень – S&P Global Ratings

Банковская система Грузии поднялась на новый уровень – S&P Global Ratings

Рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T07:01+0400

2023-07-26T07:01+0400

2023-07-26T07:34+0400

грузия

новости

национальный банк грузии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830304_918:800:2626:1761_1920x0_80_0_0_f38238ee445ff36b3967e3e1523dcdc3.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Грузия по оценке рисков для банковского сектора международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings улучшила показатели и получила одну из самых высоких оценок в регионе, говорится в сообщении агентства. Аналитики S&P оценили банковскую систему как стабильную, со снижающейся долларизацией и ожидают, что перспективы экономического роста останутся благоприятными, несмотря на геополитическую напряженность, а качество активов останется на стабильном уровне. По данным Нацбанка, влиятельная рейтинговая компания отмечает, что банки в Грузии, в отличие от других стран региона, подвержены меньшим рискам. В результате политики, проводимой Национальным банком Грузии, долларизация по кредитам снизилась до 44%, а по депозитам – до 51%, хотя этот показатель по-прежнему остается самым высоким в регионе. Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари >>В отчете говорится о банковских правилах, которые, по оценке агентства, способствовали устойчивости банков к стрессу "В последние годы Национальный банк Грузии успешно реагировал на растущие риски, связанные с изменением макроэкономической среды. Нацбанк среди прочих инструментов для валютных кредитных рисков определил буфер капитала для банков. Долговое бремя домохозяйств умеренное. Несмотря на быстрый рост в последние годы, коэффициенты обслуживания кредитов в Грузии лучше, чем в сопоставимых странах. Это отражает более высокую, чем в среднем, долю ипотечных кредитов в портфеле и продвижение Нацбанком стандартов ответственного кредитования", – говорится в сообщении. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>По оценке агентства, доля неработающих кредитов останется в пределах 4,0-4,5%, а стабильность качества активов будет способствовать нормализации доходности. Кредитование в иностранной валюте остается основной уязвимостью с точки зрения кредитных рисков. При этом уязвимость банков снижается, хотя существенное прекращение миграции российских граждан и притока депозитов может оказать негативное влияние на экономику и банковскую систему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, национальный банк грузии, экономика